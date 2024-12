Dự đoán kết quả vòng 19 Ngoại hạng Anh: Liverpool tiếp tục bay cao, thành Manchester vẫn u ám

Vòng 19 Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu ngày 29/12 và thi đấu rải rác kéo dài đến tận ngày 2/1/2025. Dự đoán Liverpool tiếp tục nối dài mạch thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Cuộc đua Ngoại hạng Anh bắt đầu bước vào giai đoạn giữa mùa với sự tăng tốc mạnh mẽ của Liverpool. Arsenal và Chelsea vẫn đang sắm vai những kẻ bám đuổi và khủng hoảng trầm trọng đang lan rộng ở thành Manchester. Trận đấu mở màn là Leicester vs Man City, trận đấu của ‘những người khốn khổ’. Lúc này người hâm mộ ‘Man xanh’ đang phải tự hỏi biết đến bao giờ đội bóng của mình mới thắng lại. Trong 9 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng họ chỉ có 1 chiến thắng, đang thua Liverpool đến 14 điểm và gần như không còn cơ hội đua vô địch. Leicester cũng chật vật không kém. Thầy trò Ruud van Nistelrooy đã thua 3 trận liên tiếp và rơi vào nhóm nguy hiểm. Cùng với Wolves, Leicester đang có hàng thủ tệ nhất giải khi để thủng lưới 40 bàn sau 18 vòng. Chỉ trong 4 trận gần nhất, Bầy Cáo nhận 12 bàn thua. Ở thời điểm hai đội đều gặp khó khăn, Man City vẫn được đánh giá cao hơn một chút nhờ sở hữu đội hình chất lượng. Dự đoán: Man City thắng. Trận đấu đáng xem là West Ham vs Liverpool. Dù đá ít hơn các đội khác 1 trận, nhưng Liverpool vẫn đang chễm chệ ở ngôi đầu và hơn đội nhì bảng Arsenal đến 6 điểm, hơn Chelsea 7 điểm. Khoảng cách điểm hiện tại đủ giúp Liverool chắc chắn vô địch lượt đi. Liverpool còn là đội duy nhất bất bại sân khách mùa này (6 thắng, 2 hòa). Chính vì thế thầy trò HLV Slot được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà West Ham đang đứng thứ 13. Dự đoán: Liverpool từ hòa đến thắng. Hai đội bóng thành London đang đứng thứ nhì và ba là Arsenal và Chelea vòng này đều làm khách. Trận Ipswich vs Chelsea. Trận thua 1- 2 đầy bất ngờ trước Fulham ở vòng 18 khiến Chelsea mất luôn ngôi nhì bảng vào tay Arsenal mà còn khiến họ tụt lại trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, trước đội chủ nhà Ipswich đang đứng áp chót, Chelsea với mọi yếu tố vượt trội được dư đoán sẽ giành trọn 3 điểm để tạm thời trở lại ngôi nhì vì trận đấu của Arsenal diễn ra sau. Dự đoán: Chelea thắng. Arsenal gặp khó hơn đôi chút vì làm khách của Brentford đang đứng thứ 11. Dù vậy, với việc không có được phong độ tốt khi đã thua tới 3 trong 5 trận đấu gần nhất khiến đội chủ nhà bị đánh giá thấp hơn. Dự đoán: Arsenal thắng. Trận đấu được đánh giá là tâm điểm vòng này là MU vs Newcastle. Áp lực lên HLV Ruben Amorim ngày càng lớn khi MU thua liền 3 trận ở giải Ngoại hạng và Cúp Liên đoàn. MU chơi còn tệ hơn cả thời HLV Ten Hag lẫn thời HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy. Newcastle đang chơi tốt hơn MU rất nhiều, bởi họ vừa thắng 4 trận liên tiếp giúp họ leo lên thứ 5. Chỉ phải gặp MU đang rệu rã có thể xem là cơ hội tốt để Newcastle tự tin kiếm trọn 3 điểm. Đã vậy MU trận này vắng đội trưởng Bruno Fernandes do nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Dự đoán: Newcastle từ hòa đến thắng. Trận Everton vs Nottingham Forest. Nằm trong top 4, Nottingham Forest vẫn tiếp tục bay cao và chỉ còn kém Chelsea điểm. Thậm chí nếu họ thắng và hai đội xếp trên mất điểm ở vòng này, Nottingham còn leo cao hơn nữa. Everton ssau hai trận hòa không bàn thắng liên tiếp với các ứng cử viên vô địch là Arsenal và Chelsea trước Giáng sinh lại tiếp tục cầm chân nhà ĐKVĐ Man City vòng trước. Tính ra, họ chỉ thua 1 trong 7 trận gần đây. Everton có ưu thế sân nhà nhưng Nottingham đang bùng nổ. Dự đoán: hòa. Ở nhóm giữa bảng đáng chú ý có trận Aston Villa vs Brighton. Hai đội đang đứng cạnh nhau lần lượt thứ 9 và 10. 6 vòng gần nhất chỉ hòa và thua khiến Brighton từ chỗ gây ấn tượng mạnh hồi đầu giải giờ trôi xuống giữa bảng nhưng chỉ kém vị trí thứ 5 của Newcastle 3 điểm. Trong khi đó Aston Villa sau trận thắng ấn tượng 2-1 trước Man City đã để thua Newcatle 0-3 vòng trước. Đây là trận đấu ‘đồng cân đồng lạng’, không cách biệt lớn về thực lực. Dự đoán: hòa. Trận Tottenham vs Wolves. Hai trận thua liên tiếp khiến “Gà trống” tụt xuống vị trí thứ 12. Trong khi đó Wolves vừa xuất sắc đánh bại MU với tỉ số bất ngờ 3-0 để tạm thời thoát khỏi khu vực xuống hạng với chỉ 1 điểm nhiều hơn. Dù vậy, rất ít người dám tin họ tiếp tục có điểm trên sân của Tottenham, thậm chí là 1 điểm. Dự đoán: Tottenham thắng.