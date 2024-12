Dự đoán kết quả vòng 18 Ngoại hạng Anh

Vòng 18 diễn ra trong dịp Boxing day theo truyền thống lâu đời của bóng đá Anh. Đây là thời điểm được đánh giá là bước ngoặt mới trong cuộc đua vô địch. Vòng đấu Boxing Day không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là thời điểm định hình cục diện cho giai đoạn hai của mùa giải. Với sự chênh lệch giữa các đội bóng, người hâm mộ có thể chờ đợi những trận cầu sôi động, kịch tính và không thiếu bất ngờ. Liverpool, Chelsea và Arsenal đang chạy đua căng thẳng Trận đấu sớm nhất vòng là Man City vs Everton. Trận thua Aston Villa vòng trước đã đẩy nhà đương kim vô địch xuống vị trí thứ 7, đồng nghĩa đối diện nguy cơ mất suất tham dự Champions League. Man City sẽ bước vào trận này với tâm thế không còn đường lùi nữa. Lực lượng vượt trội, ưu thế sân nhà giúp Man City được đánh giá cao hơn. Hơn nữa họ đã thắng đến 14/16 trận gặp nhau gần nhất giữa hai bên. Nhưng vào thời điểm này Everton cũng không quá tệ, họ hòa 4/6 vòng gần nhất, trong đó có cả Arsenal và Chelsea. Vì thế Man City sẽ phải thận trọng. Dự đoán: Man City thắng. Trên sân Molineux vòng này là trận Wolves vs MU. Đội chủ nhà vừa bổ nhiệm tân HLV Vitor Pereira ở vòng trước và ngay lập tức thắng Leicester 3-0. Chiến thắng này như liều thuốc quý nâng cao tinh thần Wolves trong cuộc đua trụ hạng. Tình thế của MU cũng không khá hơn với trận thua tan nát 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà và tụt xuống thứ 13. HLV Ruben Amorim đã mang nhiều hy vọng khi đến MU nhưng chỉ sau vài tuần, có lẽ ông đã thấm thía đầy đủ áp lực. Amorim còn nhiều thứ khác phải giải quyết, như tương lai của Marcus Rashford. Nhưng dù MU tệ, Wolves có lẽ cũng khó thắng. Cả 4 lần gặp nhau gần nhất họ đều thua. Dự đoán: hòa Trận derby London Chelsea vs Fulham rất đáng xem vì có thể tạo ra bước ngoặt quan trọng cho đội chủ nhà trong cuộc đua với Liverpool. Bị chia điểm với Everton vòng trước khiến Chelsea đánh rơi cơ hội thu ngắn cách biệt điểm số. Fulham đang có phong độ ổn định khi duy trì được vị trí ở khu vực giữa bảng. Thậm chí họ chơi tốt hơn khi gặp các đội bóng lớn qua việc cầm hòa cả Arsenal lẫn Tottenham. Nhưng đáng buồn là Fulham lại chưa bao giờ thắng được Chelsea trên sân Stamford Bridge, kể từ năm…1979 đến nay. Dự đoán: Chelsea từ hòa đến thắng. Trận Liverpool vs Leicester. Một kết quả bất lợi của Chelsea sẽ củng cố cơ hội vô địch của Liverpool, đang hơn 4 điểm so với Chelsea và đá ít hơn 1 trận. Phong độ ổn định của The Reds (thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất) giúp họ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trong khi đó, Leicester City vừa trải qua chuỗi trận thất vọng và phải nỗ lực để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. HLV sau trận ra mắt thắng tưng bừng West Ham đã bắt đầu ‘lạc trôi’ bằng lối chơi bạc nhược, bí bách và vừa thua Wolves 0-3, vẫn đứng thứ 17. Không thể tìm ra lý do để tin rằng Leicester sẽ kiếm được điểm trong trận này. Dự đoán: Liverpool thắng. Trận đấu đáng chú ý nhất vòng này là Nottingham Forest vs Tottenham. Đội chủ nhà đang trở thành ‘hiện tượng lạ’ khi vượt mặt nhiều ông lớn để lọt vào Top 4 với 31 điểm. Trong khi đó Tottenham vẫn kiểu phong độ ‘vô thưởng vô phạt’. Với phong độ thiếu ổn định này, các chuyên trang bóng đá của Anh nhận định nhiều khả năng họ sẽ trắng tay trong chuyến làm khách này. Dự đoán: Nottingham Forest từ hòa đến thắng. Khu vực giữa BXH vẫn có khá nhiều đội chưa hoàn toàn hết hy vọng đoạt vé dự cúp châu Âu mùa sau. Hai đội trong nhóm này sẽ gặp nhau vòng này là Newcastle vs Aston Villa. Phong độ của cả hai không quá chênh lệch. Trong khi Newcastle thắng 3/5 trận gần nhất thì với Villa là 4/5 trận vừa qua. Vòng trước Aston Villa gây ấn tượng mạnh vì thắng Man City 2-1 trong khi Newcastle cũng đè bẹp Ipswich 4-0 ngay trên sân khách. Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn sẽ là cơ sở để tin rằng Newcastle sẽ có kết quả tốt. Dự đoán: Newcastle từ hòa đến thắng. Trận Brighton vs Brentford cũng đáng xem. Brighton không thắng năm trận gần nhất, nhưng cũng không sa sút nhiều. Còn là đội đá sân khách tệ nhất giải Ngoại hạng đến thời điểm này, thua 7 và hòa 1. Dự đoán: Brighton thắng. Trận đấu muộn nhất vòng này là Arsenal vs Ipswich. Trước đội đang đứng áp chót, đây là cơ hội vàng để ‘Pháo thủ" giành trọn 3 điểm và gây sức ép lên các đối thủ. Dự đoán: Arenal thắng.