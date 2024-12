Dự đoán kết quả vòng 17 Ngoại hạng Anh

Chuỗi trận bết bát của Man City vẫn chưa thể kết thúc, MU có trận đấu vất vả trước Brentford và thắng sít sao còn Liverpool sẽ chiến thắng trong trận tâm điểm với Tottenham để giữ ngôi đầu bảng. Đó là dự đoán của Siêu máy tính Opta về vòng 17 Ngoại hạng Anh. Vòng 17 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trước thời điểm các cầu thủ chuẩn bị nghỉ Giáng sinh, với cặp đấu sớm nhất Aston Villa vs Man City. Đây đang là một mùa giải rất đáng thất vọng đối với cả hai đội bóng. Trên BXH hai đội đang hơn kém nhau 2 điểm và màn so tài này có tính chất rất quan trọng trong việc cạnh tranh tấm vé vào Top 4. Thất bại thảm hại vào phút chót trong trận derby đã tiếp nối giai đoạn u ám của Pep Guardiola và Manchester City. đã thua năm trong bảy trận Premier League gần nhất, nhiều bằng số trận thua mà họ phải chịu trong 67 trận đấu trước đó cộng lại. Mùa trước, Villa đã thắng trận đấu này với tỷ số 1-0, khi Man City đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với hiện tại. Opta đánh giá Man City cao hơn khi đưa ra xác suất chiến thắng là 43,7% còn Aston Villa là 30,5%. Dự đoán: hòa. Trận MU vs Bournemouth. Vòng trước MU đã thắng Man City trong trận derby nhưng ít ngày sau họ lại để thua Tottenham 3-4 ở Cúp Liên đoàn. MU cho thấy họ vẫn chưa khá hơn so với thời HLV Ten Hag. Việc căng sức đá ở trận này làm ảnh hưởng không nhỏ đến MU khiến họ bị nghi ngờ về khả năng vượt qua Bournemouth. Mặc dù vậy, lợi thế sân nhà là không nhỏ và Opta dự đoán khả năng chiến thắng của MU là 48,1% trong khi Bournemouth là 26%. Bình luận viên Chris Sutton cũng dự đoán MU sẽ thắng và hóm hỉnh rằng mỗi khi đoán như vậy thì y rằng MU…thua. Dự đoán: MU thắng. Trận đáng chú ý nữa là Everton vs Chelsea. Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Shamrock Rovers ở Conference League bằng đội hình dự bị, The Blues sẽ có được những quân bài tốt nhất cho chuyến làm khách tới sân của Everton. Một chiến thắng sẽ đưa Chelsea tạm giữ ngôi đầu bảng vì trận đấu của Liverpool diễn ra sau. Chelsea đã đánh bại Everton 6-0 trong lần gặp nhau gần nhất của họ tại giải đấu, nhưng họ đã không làm tốt tại Goodison Park gần đây, thua năm trong sáu chuyến đi gần nhất của họ. Opta dự đoán tỉ lệ chiến thắng của Chelsea là 54,4% còn Everton là 23,5%. Dự đoán: Chelsea thắng. Tâm điểm vòng 17 là trận Tottenham vs Liverpool. Cả hai vừa mới giành chiến thắng quan trọng ở Cúp Liên đoàn khi vượt qua MU, Southampton và sẽ gặp nhau ở bán kết. Khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng của Liverpool đã bị thu hẹp xuống còn hai điểm, mặc dù họ vẫn còn một trận chưa đấu. Phong độ của Tottenham vốn thất thường vì thế Liverpool được Opta đánh giá cao hơn với xác xuất chiến thắng là 52,7% còn đội chủ nhà chỉ 22,7%. Dự đoán: Liverpool từ hòa đến thắng. Trận Arsenal vs Crystal Palace. Cách đây 2 ngày Arsenal chỉ tung ra đội hình dự bị đã thắng 3-2 trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn. Dù lần gặp lại này phải chơi sân khách, ‘Pháo thủ’ vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn bất chấp Crystal Palace cũng đang chơi tiến bộ trong thời gian vừa qua. Arsenal đã thắng cả 4 trận gặp nhau gần nhất ở giải Ngoại hạng. Với xác suất chiến thắng là 56,6%, Arsenal được đánh giá cao hơn , cơ hội của đội chủ nhà chỉ là 19,9%. Dự đoán: Arsenal thắng. Với trận Brentford vs Nottingham Forest, dù đội khách đang đứng thứ 4 nhưng lại bị đánh giá thấp hơn. Brentford gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu trên sân khách mùa này nhưng lại chơi rất tuyệt vời trên sân nhà khi giành chiến thắng trong năm trận đấu gần nhất. Vì thế Opta đánh giá cơ hội thắng của họ là 41,7% còn đội khách chỉ 31,9%. Dự đoán: hòa. Trận West Ham vs Brighton là trận đấu theo Opta nhận định là khó dự đoán. West Ham vẫn không cải thiện được tình hình và vẫn lẹt đẹt ở vị trí 14 trong khi Brighton cũng ‘loạng choạng’ vì chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận gần nhất. Dự đoán: hòa.