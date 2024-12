Dự đoán kết quả vòng 15 Ngoại hạng Anh

Vòng 15 có Ngoại hạng Anh có đến 3 trận derby nóng bỏng với sự góp mặt của 3 đội đứng đầu bảng. Liverpool đối đầu với đối thủ cùng thành phố là Everton trong khi Arsenal làm khách của Fulham còn Chelsea gặp Totteham trong trận cầu tâm điểm của vòng. Lịch thi đấu dồn dập chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực các cầu thủ. Vòng 15 bắt đầu chỉ hai ngày sau khi vòng 14 kết thúc. Vòng này có hai trận derby London, trong đó tâm điểm chú ý là trận Tottenham vs Chelsea. Nếu nhìn vào phong độ lúc này, không ngạc nhiên khi Chelsea được đánh giá cao hơn và hầu hết đều dự đoán họ sẽ thắng. ‘The Blues’ ngày càng thăng hoa dưới bàn tay của HLV Enzo Maresca. Chiến thắng 5-1 trên sân Southampton vòng trước giúp họ leo lên nhì bảng, thành tích tốt nhất của họ trong 3 mùa qua. Trong khi đó đội bóng của HLV Ange Postecoglou vừa để thua Bournemouth và rơi xuống thứ 10. Một lần nữa Tottenham cho thấy họ thường chơi rất tệ trước các đội ‘kèo dưới’ nhưng lại luôn bùng nổ khi gặp nhóm ‘Big Six’. Chính vì điều này mà bình luận viên, cựu danh thủ Chris Sutton đã dự đoán Tottenham sẽ thắng. Dự đoán: hòa. Trận derby còn lại là Fulham vs Arsenal. Có thể nói Arsenal đang hồi sinh mạnh mẽ thời gian qua. Trận thắng MU 2-0 vòng trước giúp Arsenal thu ngắn khoảng cách điểm số với Liverpool xuống còn 7 điểm. Nhiều khả năng ‘Pháo thủ’ sẽ tiếp tục có chiến thắng để bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng, chiến thắng có thể chỉ sít sao vì Fulham cũng đang có phong độ tốt, thậm chí được xem là ‘hiện tượng’ khi vươn lên thứ 6, vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Dự đoán: Arsenal thắng. Một trận derby nóng bỏng không kém là Everton vs Liverpool. Các cầu thủ Everton, sau thất bại tan nát 0-4 trước MU cuối tuần trước, đã nhanh chóng trở lại bằng màn hủy diệt Wolves với tỷ số tương tự vào giữa tuần, trong khi mạch trận chiến thắng của Liverpool đã dừng lại với trận hòa kịch tính 3-3 trước Newcastle. Bước vào trận derby cuối tuần này, Liverpool đang là đội bóng chiếm thế áp đảo đối thủ và cũng có phong độ ấn tượng hơn hẳn ở mùa giải này. Có chút bất lợi là việc họ phải thi đấu trên sân khách, nhưng dự đoán Liverpool sẽ giành chiến thắng trở lại để củng cố vị trí đầu bảng của mình. Dự đoán: Liverpool thắng. Diễn ra ngay sau trận đấu trên là cặp Brentford vs Newcastle. Đây là trận đấu được đánh giá là cân bằng. Hai đội đang xếp kề nhau lần lượt ở vị trí 11 và 12 với cùng 20 điểm nhưng thực tế họ chỉ cách vị trí thứ 5 của Birghton đúng 3 điểm. Nghĩa là một chiến thắng sẽ giúp cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Dự đoán: hòa. Trận đấu cũng đáng xem là MU vs Nottingham Forest. Dù để thua Arsenal 0-3 nhưng MU dưới bàn tay của HLV Amorim đã cho thấy màn trình diễn tốt hơn hẳn so với thời Ten Hag. MU đã rơi xuống thứ 1, kém vị trí thứ 6 của Nottingham 3 điểm. Nghĩa là nếu chiến thắng trận này, MU sẽ cân bằng điểm số và trở lại đường đua dự cúp châu Âu mùa tới. Đánh giá chung, với lực lượng và lợi thế sân nhà thì chiến thắng không phải là khó với MU. Nhất là Nottingham đang sa sút dần sau quãng thời gian tưng bừng đầu mùa. Họ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất. Dự đoán: MU thắng. Trận Crystal Palace vs Man City. Đội bóng láng giềng của MU là Man City đã chấm dứt mạch 7 trận không thắng để xốc lại tinh thần bằng trận thắng Nottingham 3-0. Với lực lượng đang có, một khi lấy lại tinh thần thì Man City chẳng ngại đối thủ nào. Làm khách của Crystal Palace đang ngụp lặn ở nhóm cuối, thầy trò Pep Guardiola được dự đoán sẽ lại có chiến thắng để nuôi hi vọng bám đuổi nhóm đầu. Dự đoán: Man City thắng. Ở các trận còn lại, Leicester vs Brighton nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỉ số hòa. HLV Van Nistelrooy tỏ ra mát tay khi có trận thắng 3-1 trước West Ham ngay ngày ra mắt. Tuy nhiên, trước đối thủ khó chơi như Brighton, sẽ không dễ để ông và các học trò tiếp tục ăn trọn 3 điểm. Trận Aston Villa vs Southampton dự đoán một chiến thắng cho chủ nhà. Bởi đội khách đơn giản là quá yếu và vẫn chôn chân ở cuối bảng. Tương tự, trận West Ham vs Wolves nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ giành trọn 3 điểm. Trận Ipswich vs Bournemouth dự đoán chiến thắng cho đội khách.