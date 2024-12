Dự đoán kết quả vòng 14 Ngoại hạng Anh

Tâm điểm của vòng 14 giải bóng đá Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu Arsenal vs MU. Trong khi Arsenal đang rất cần chiến thắng để bám đuổi, thì MU cũng đang muốn 'phục sinh' với tân HLV Ruben Amorim. Lịch thi đấu vòng 14 Trận cầu tâm điểm Arsenal vs MU. Tình hình có vẻ đã chuyển biến tốt hơn đối với các Pháo thủ sau một đoạn thời gian phong độ đi xuống. Hai trận thắng liên tiếp giúp họ có được 25 điểm và vươn lên xếp thứ 2, đồng điểm với Chelsea. Sau giai đoạn khó khăn, Arsenal đã chuyển biến tốt hơn.... Do khoảng cách với đội đầu bảng là Liverpool là khá xa, nên muốn bám đuổi trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải này thì chiến thắng là điều bắt buộc đối với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. HLV Amorim đã có trận thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng cùng MU ở vòng trước khi đè bẹp Everton 4-0. Chiến thắng này giúp cả đội giải tỏa áp lực đè nặng nhưng MU vẫn xếp thứ 9, bằng với Fulham, Newcastle và Aston Villa. ...và sẵn sàng hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp. Chắc chắn Amorim và các học trò rất muốn có thêm chiến thắng, nhất là trước đối thủ ‘không đội trời chung’ như Arsenal. Nhưng với phong độ hiện tại, rất khó để MU ăn trọn điểm. Về thống kê, MU không thắng trong 6 lần gần nhất trên sân Arsenal. Chính vì thế theo Opta, Arsenal được đánh giá là đội có nhiều cơ hội thắng trận với tỉ lệ lên đến 62,0%, trong khi Man United chỉ có 17,8% cơ hội giành được 3 điểm. Dự đoán: Arsenal từ hòa đến thắng. Erling Haaland và đồng đội sẽ kết thúc chuỗi 7 trận không thắng? Trận đấu rất đáng chú ý khác là Man City vs Nottingham Forest. Những ngày đen tối của Man City vẫn chưa chấm dứt. Trận thua đối thủ trực tiếp là Liverpool 0-2 vòng trước là trận thứ 7 liên tiếp không thắng khiến họ rơi xuống thứ 5, bằng điểm với Brighton, bị Liverpool bỏ xa đến 11 điểm, cơ hội bảo vệ chức vô địch ngày càng ít đi. Man City đang cần một trận thắng, để lấy lại tinh thần. Tiếp Nottingham trên sân nhà, nhiều khả năng Pep và các học trò sẽ cắt được chuỗi trận tệ hại. Nottingham tuy đang chơi tốt nhưng sẽ không dễ để lấy điểm của Man City. Kể từ khi lên hạng năm 2022, họ thua cả 4 lần gặp Man City với tổng tỉ số đến 2-14. Do đó, bất chấp phong độ tệ hại, Man City vẫn là đội được đánh giá cao hơn với tỉ lệ chiến thắng là 66,8%. Dự đoán: Man City thắng. Aston Villa đã không thắng 8 trận gần nhất ở mọi đấu trường Trận Aston Villa vs Brentford. Phong độ của đội chủ nhà cũng tệ chẳng kém Man City với cũng tệ không thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, gồm 5 trận tại Ngoại hạng Anh. Họ khá giống Man City khi cần chiến thắng để lật ngược tình thế. HLV Unai Emery chưa chịu quá nhiều áp lực, nhưng cần kết quả khả quan để đưa CLB đi đúng hướng. Dự đoán: Aston Villa thắng. Newcastle khó cản Liverpool Trận Newcastle vs Liverpool. Chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City ở vòng vừa qua đã giúp họ gia tăng khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội xếp thứ 2 là Arsenal. Liverpool cho thấy sức mạnh và phong độ thi đấu của câu lạc bộ này là điều không có gì để bàn cãi. Newcastle vẫn chưa có được phong độ thực sự tốt với 2 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Theo Opta, Liverpool có 50,2% cơ hội chiến thắng, còn Newcastle chỉ có tỉ lệ 26,2%. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool đang chiếm hoàn toàn ưu thế với 5 chiến thắng. Với phong độ như hiện tại, dự đoán đây sẽ là chiến thắng nữa cho thầy trò huấn luyện viên Arne Slot. Dự đoán: Liverpool từ hòa đến thắng. Trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn đến vị trí trong Top 4 là Southampton vs Chelsea. Vào lúc này, rất khó tin đội chủ nhà có thể gây khó dễ cho Chelsea khi vẫn xếp cuối bảng. Mục tiêu của Chelsea hiện tại chắc chắn sẽ là lấy trọn 3 điểm trước Southampton để trụ vững trong top 4 trên bảng xếp hạng. Theo Opta, đội bóng của Enzo Maresca có 64,2% cơ hội đánh bại Southampton, trong khi tỉ lệ chiến thắng của đội chủ nhà chỉ 15,9%. Dự đoán: Chelsea thắng. Trận đấu muộn nhất vòng này là Bournemouth vs Tottenham. Đội khách vẫn đang thi đấu khá phập phù trong giai đoạn này, với 2 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất, đang xếp thứ 7 với 20 điểm, bằng với Brentford. Thầy trò huấn luyện viên Ange Postecoglou đang rất cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng với phong độ thất thường, không dễ để Tottenham ăn trọn điểm trước đối thủ cho dù Opta dự đoán tỉ lệ thắng của họ là 41,8% trong khi chủ nhà Bournemouth chỉ 31,1%. Dự đoán: hòa Trận đấu cũng đáng chú ý ở vòng này là Leicester vs West Ham. Đây là trận ra mắt của Ruud van Nistelrooy tại Leicester. Trước đó ông ra mắt cương vị tạm quyền ở MU bằng chiến thắng 5-2 trước Leicester ở FA Cup, và kết thúc bằng trận thắng 3-1 cũng trước Leicester ở giải Ngoại hạng. Giờ chính ông sẽ dẫn dắt Leicester đối đầu với HLV Julen Lopetegui đang nhiều rất nhiều áp lực sau trận thua thảm Arsenal 2-5 ngay trên sân nhà London. Leicester đang rất kỳ vọng Nistelrooy vẫn ‘mát tay’ như lúc dẫn dắt MU nhưng có thể đây là trận ra mắt buồn. Hầu hết các trang bóng đá Anh đều dự đoán chủ nhà sẽ thất bại. Cụ thể, Opta đoán khả năng chiến thắng của West Ham là 45,8% trong khi Leicester chỉ 29,5%. Dự đoán: West Ham thắng.

Wolves nhận 32 bàn thua qua 13 trận mùa này, và hoàn toàn có thể sẽ thủng lưới trước Everton. Đây là "chung kết ngược" và những trận thế này dễ dẫn đến kết quả hòa. Nếu có một bên chiến thắng thì đó sẽ là Everton. Họ chắc chắn cần điều đó trước khi bước vào loạt trận khó khăn, bắt đầu từ trận derby Merseyside vào cuối tuần. Dự đoán: Everton thắng.