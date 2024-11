Dự đoán kết quả vòng 13 Ngoại hạng Anh

Man City đang trải qua thời gian 'đen tối' nhất kể từ khi HLV Pep Guardiola dẫn dắt với 6 trận liên tiếp không biết thắng là gì, kém Liverpool đến 8 điểm. Ở vòng này, hai đội sẽ gặp nhau. Vòng 13 Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu giai đoạn căng thẳng nhất vì lịch thi đấu dày đặc trong suốt một tháng. Các chuyên gia nhận định nếu ứng viên nào vượt qua ‘khúc cua’ này với điểm số lý tưởng nhất, sẽ có nhiều cơ hội vô địch. Tâm điểm vòng này sẽ là màn đại chiến Liverpool vs Man City. Vào lúc này Liverpool đang thăng hoa với ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng lẫn Champions League. Họ đang hơn Man City đến 8 điểm. Trong khi đó, Man City đang trải qua giai đoạn phong độ thảm họa nhất sự nghiệp huấn luyện của HLV Pep Guardiola với 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó có tới 5 thất bại (4 trận thua liên tiếp trên sân khách). Vòng trước họ đã để thua Tottenham đến 0-4 trên sân nhà. Với những gì đang thể hiện, một trận thua nữa của Man City là điều được dự đoán trước. Thậm chí, kịch bản về màn ‘vỡ trận’ có thể xảy ra. Dự đoán: Liverpool từ hòa đến thắng. Các trận đấu của MU vẫn rất đáng chú ý dù phong độ nghèo nàn của họ. Vòng này MU được chơi trên sân nhà tiếp Everton. Sau trận hòa 1-1 trên sân của Ipswich, HLV Ruben Amorim đã có chiến thắng đầu tay khi vượt qua Bodo/Glimt ở Europa League nhưng ở giải Ngoại hạng thì chưa. Everton đang chơi tốt dần lên, không dễ để MU giành chiến thắng. Dự đoán đây sẽ là trận đấu vất vả của Amorim và học trò nhưng kết quả chung cuộc. Theo dự đoán của các trang bóng đá Anh, MU sẽ thắng sít sao. Còn theo BLV Chris Sutton của Sky Sports, tỉ số trận này là hòa vì ông không tin Amorim có thể thay đổi ‘đống đổ nát’ MU chỉ sau 1 tuần. Dự đoán: MU có ít nhất 1 điểm. Vòng 13 có hai trận derby London. Đáng chú ý nhất là màn đụng độ West Ham vs Arsenal. Đội bóng của HLV Mikel Arteta vừa trải qua giai đoạn sa sút, đứng thứ 4 với 22 điểm. Họ vừa có chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Sporting Lisbon ở Champions League. Chiến thắng này chắc chắn sẽ giúp họ lên tinh thần để ‘hồi phục’, bám đuổi Man City và Liverpool. Hầu hết đều dự đoán Arsenal sẽ thắng bởi West Ham lúc này phong độ không tốt và đã tụt xuống thứ 14. Dự đoán: Arsenal từ hòa đến thắng. Ở trận derby còn lại, Tottenham được đánh giá cao hơn hẳn Fulham. Chiến thắng 4-0 trước Man City ở vòng vừa qua là cú hích cực kỳ quan trọng để đội bóng của HLV Ange Postecoglou trở lại cuộc đua top 4. Dự đoán: Tottenham thắng. Chelsea ở vòng đấu này cũng gặp thử thách tương đối khó khăn tới từ Aston Villa. Tuy nhiên, trong bối cảnh đoàn quân HLV Unai Emery đang thi đấu sa sút thảm thại thời gian qua với mạch 5 trận liên tiếp không thắng và mới phải căng sức đá tại Champions League, các chuyên gia dự đoán đội chủ nhà sẽ có kết quả tốt. Dự đoán: Chelsea thắng. Một trận đấu cũng được chú ý nữa là Crystal Palace vs Newcastle. Trận hòa 2-2 với Aston Villa vòng trước khiến đội chủ nhà tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót. Trước một Newcastle đầy cá tính, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục nhận một kết cục buồn. Dự đoán: Newcastle thắng. Wolves là đội bóng đáng nhận được những lời khen. Từ chỗ đứng chót bảng, họ đã có 3 vòng liên tiếp bất bại, trong đó có hai trận thắng liên tiếp ở hai vòng vừa qua để leo lên thứ 17. Tuy vẫn chỉ hơn đội áp chót đúng 1 điểm nhưng chắc chắn tinh thần của ‘Bầy sói’ sẽ lên cao. Được thi đấu trên sân nhà, dự đoán Wolves sẽ có ít nhất 1 điểm trước Bournemouth.