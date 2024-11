Dự đoán kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh: Man City giữ ngôi đầu, MU khó thắng Chelsea

Theo dự đoán của các trang bóng đá Anh, Man City và Liverpool sẽ tiếp tục giữ nguyên hai vị trí dẫn đâù trong khi Arsenal gặp không ít khó khăn. Trận đấu tâm điểm của vòng MU vs Chelsea dự đoán sẽ bất phân thắng bại. Bắt đầu từ vòng đấu này, Ngoại hạng Anh chuyển sang thi đấu giờ mùa đông (lùi 1 tiếng so với mùa hè). Man City và Liverpool phải thi đấu tại cúp châu Âu vào giữa tuần sau nên ban tổ chức xếp thi đấu ở khung 22h theo giờ VN. Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh Vòng 10 hứa hẹn vô cùng đáng xem vì có nhiều trận ‘đồng cân đồng lạng’ và là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh với nhau thứ bậc trên bảng xếp hạng. Trận đấu mở màn sân St. Jame's Park hứa hẹn hấp dẫn, nơi Newcastle tiếp đón Arsenal. Chủ nhà Newcastle đang trình diễn phong độ rất kém thuyết phục với mạch 5 trận không thắng (3 thua, 2 hòa). Đội khách cũng đang chật vật với 2 trận không thắng (1 hòa, 1 thua) ở 2 vòng gần nhất. Sau trận thua Bournemouth vòng trước Arsenal đã bị Man City và Liverpool gia tăng cách biệt điểm số. Tham vọng vô địch của thầy trò HLV Arteta sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu để thua và tụt lại với hai đối thủ trên. Đây sẽ là trận đấu khó cho ‘Pháo thủ’, họ cũng đã thua 2/3 trận làm khách gần nhất tại St James Park. Bởi vậy, nhiều khả năng Newcastle có điểm trong trận đấu này. Dự đoán: hòa. Vừa giành được ngôi đầu bảng, vòng này Man City sẽ làm khách của Bournemouth trong bối cảnh vừa để thua Tottenham ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, nhờ vậy đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ có thời gian tập trung vào mặt trận Ngoại hạng. Đội chủ nhà vừa gây tiếng vang khi đánh bại Arsenal vòng trước nhưng sẽ rất khó để tái hiện chiến thắng trước Man City. Với lực lượng vượt trội, lại toàn thắng cả 15 trận gần nhất trước Bournemouth nên hầu hết các trang bóng đá tại Anh đều dự đoán Man City tiếp tục giành thêm 3 điểm để giữ chắc ngôi đầu bảng. Dự đoán: Man City thắng. Liverpool vòng này gặp lại Brighton, đội bóng mà họ đã vượt qua với tỷ số nghẹt thở 3-2 ở vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh cách đây vài ngày trên sân khách. Liverpool đang có phong độ tốt. Gặp lại nhau ở sân Anfield, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục đánh bại Brighton để bám đuổi Man City. Dự đoán: Liverpool thắng. Ở nhóm cuối, Ipswich Town được dự đoán sẽ kiếm được điểm trước Leicester City. Thậm chí nếu may mắn họ sẽ có được chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó, West Ham phải làm khách của Nottingham Forest và khó chấm dứt được chuỗi trận bết bát. Tương tự như vậy là Southampton khi họ phải tiếp đón Everton, đội đang bất bại 5 vòng gần nhất. Trong khi đó Crystal Palace có cơ hội tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng vì chỉ phải gặp đội cuối bảng Wolves (mới có 2 điểm) và có chiến thắng thứ 3. Hai trận đấu ngày Chủ nhật đều rất đáng chờ đợi. Hai đội bóng cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa trước là Tottenham và Aston Villa sẽ đối đầu nhau. Tottenham (đứng thứ 8) vẫn căn bệnh cũ là ‘vô thưởng vô phạt’, phong độ thất thường. Dù mới đánh bại Man City ở Cúp Liên đoàn nhưng rất khó để giành trọn 3 điểm trước đội khách (đang đứng thứ 4). Dự đoán: Aston Villa từ hòa đến thắng. Tâm điểm của vòng 10: MU vs Chelsea. Trận đấu được chú ý không chỉ vì tên tuổi hai đội mà còn bởi chủ nhà vừa sa thải Erik ten Hag, trợ lý Ruud van Nistelrooy tạm tiếp quản công việc trong khi đợi HLV Ruben Amorim ra mắt. Tâm lý được giải tỏa sau chuỗi ngày tệ hại đã giúp MU thắng đậm Leicester 5-2 ở vòng 1/8 cúp Liên đoàn . Trong khi đó, Chelsea dưới triều đại Enzo Maresca đang thi đấu ngày càng định hình được lối chơi của mình. Hồi giữa tuần, The Blues đã đưa đội hình dự bị tiếp Newcastle ở cúp Liên đoàn và để thua. Có vẻ đầy là toan tính của Chelsea và họ sẽ đưa đội hình mạnh nhất đến Manchester với tham vọng tìm kiếm chiến thắng. Dự đoán: hòa. Trận đấu muộn nhất vòng Fulham nhiều khả năng vượt qua Brentford.