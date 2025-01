Dự đoán 100 năm trước về 2025: Phụ nữ mặc quần, nhưng kém thông minh hơn đàn ông

Từ 1924, Archibald Montgomery Low đã dự đoán về kỷ nguyên mà phụ nữ mặc quần trở thành chuẩn mực của xã hội, hoặc năm 1926, ông đoán rằng con người có thể xác định được giới tính thai nhi. Cách đây đúng 100 năm, Giáo sư Archibald Montgomery Low, một nhà khoa học hàng đầu người Anh, đã đưa ra dự đoán về “một ngày trong đời của một người đàn ông của tương lai,” với những lời tiên tri đầy táo bạo, đến mức bị dư luận thời đó coi là sự “tưởng tượng một cách tàn nhẫn.” Những dự báo đó, được đăng tải năm 1925 trên tờ London Daily News, bao gồm “những nỗi kinh hoàng” như bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức radio, giao tiếp với nhau bằng “radio cá nhân,” ăn sáng với những “tin tức từ loa phóng thanh và những hình ảnh thoáng qua về các sự kiện trên truyền hình,” đi mua sắm với các cầu thang và vỉa hè tự di chuyển. Thời điểm dự báo này được đưa ra, con người vẫn được đánh thức bằng một chiếc gậy gõ vào cửa sổ, do những người làm nghề báo thức thực hiện. Hình thức đặc biệt này vẫn còn tồn tại cho đến những năm 1940 và 1950. Một trăm năm sau khi Archibald Montgomery Low xuất bản cuốn sách “The Future” (Tương lai), một số dự đoán của ông đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, vẫn có một số dự đoán không chính xác, như trang phục chung của loài người là bộ đồ liền thân bằng nỉ tổng hợp và đội mũ thì không chính xác. Một số nhà nghiên cứu đã tổng hợp những dự đoán của Low từ kho dự trữ kỹ thuật số khổng lồ của các tờ báo lâu đời và đưa vào một bộ sưu tập về dự báo cho năm 2025 do những người sống cách đây 1 thế kỷ đưa ra. Archibald Montgomery Low, sinh năm 1888, là một kỹ sư, nhà vật lý, nhà phát minh và là một người viết báo. Ông là người đầu tiên phát minh ra máy bay không người lái chạy bằng năng lượng, là “cha đẻ” của hệ thống điều khiển bằng vô tuyến điện, những công trình nghiên cứu về máy bay, tàu phóng ngư lôi và tên lửa dẫn đường. Người ta thậm chí còn đồn rằng Đức Quốc xã đã hai lần ám sát hụt ông. Năm 1925, ông đã dự đoán cách radio gia đình và "máy truyền hình" sẽ thay thế "tờ báo" - hoặc báo giấy - để cung cấp thông tin và các chương trình giải trí theo yêu cầu; con người có thể truy cập vào chương trình phát sóng toàn cầu chỉ bằng một nút bấm; và sử dụng máy ảnh giấu kín và thiết bị nghe lén để bắt tội phạm. Ông đã tiên đoán về những vỉa hè và cầu thang di động, về cơ bản là băng chuyền và thang cuốn ngày nay, cùng với “điện thoại tự động” với lợi thế là luôn gọi đúng số cần gọi, trái ngược với loại điện thoại quay số phức tạp của những năm 1920. Từ năm 1924, ông đã dự đoán về kỷ nguyên mà phụ nữ mặc quần trở thành chuẩn mực hợp lý của xã hộ. Hoặc vào năm 1926, ông đoán rằng con người có thể xác định được giới tính thai nhi trước khi sinh. Tuy nhiên, ông cũng có những tưởng tượng kỳ quặc về các chiếu sáng đường phố bằng thảo mộc (năm 1926), dùng tia nước tích điện thay thế kỵ binh (1923) và giao tiếp kiểu “thần giao cách cảm” bằng điện năng. Sự phát triển vượt bậc về năng lượng gió và và điện mặt trời ngoài khơi trong những năm gần đây dường như cũng tương ứng với một dự đoán khác của ông về việc “gió và thủy triều cũng sẽ được khai thác để phục vụ con người.” Một dự đoán khác là “cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều khi máy móc sẽ thay thế con người làm mọi công việc nặng nhọc và khó chịu.” Thú vị hơn nữa, vào thời điểm cuộc sống của con người vẫn còn rất vất vả, Archibald Montgomery Low đã hình dung đến việc mỗi sáng con người sẽ được tận hưởng “một vài phút trị liệu bằng ánh sáng vô tuyến hoặc được mát xa để giữ tỉnh táo cho công việc trong ngày,” một dự đoán rất gần với xu hướng chăm sóc sức khỏe và thể chất của con người hiện đại. Jen Baldwin, một chuyên gia nghiên cứu, cho biết: "Thật đáng kinh ngạc khi một thế kỷ trước, một nhà khoa học có tầm nhìn xa có thể dự đoán về những tiến bộ công nghệ - khi đó còn trong giai đoạn trứng nước - có thể thay đổi thế giới như thế nào vào năm 2025.” Tuy nhiên, không phải lúc nào những tiên đoán của Low cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Năm 1929, một số người đã bày tỏ phẫn nộ và gọi ông là một “kẻ bảo thủ cực đoan” khi tuyên bố rằng phải nhiều thế kỷ nữa phụ nữ mới có thể thông minh bằng đàn ông, và điều đó chỉ xảy ra khi họ có những “đặc điểm thể chất của đàn ông.” Tờ Daily Express thời điểm đó còn so sánh giáo sư Low với một nữ bác sỹ ở Munich, Đức, người tiên đoán rằng những phụ nữ để tóc ngắn theo thời gian sẽ “mọc cả râu”./.