Dự báo tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn về tài lộc, sự nghiệp của các tuối Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn về tài lộc, sự nghiệp của các tuổi Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi. Bạn có thể tham khảo. 1. Tuổi Tý Xem tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024 dự báo, tuổi Tý có khoảng thời gian không được thuận lợi. Khách quan cũng từ do chính bạn gây nên, vì vậy thay vì than thân trách phận thì bạn nên chủ động sửa mình. Bản mệnh ham vui, thích quan tâm đến chuyện bao đồng nên thường tỏ ra lơ là trong công việc gây nên những sai sót không đáng có. Thêm vào đó, bạn còn ngây thơ, dễ tin người nên con giáp này dễ bị lừa gạt. Về phương diện tài lộc, những quyết định vội vã, thiếu chính xác có thể khiến tuổi Tý lâm vào cảnh hao tài, tốn của. Tốt nhất trước khi làm việc gì, bạn cũng cần suy tính kĩ càng, chớ nên đưa ra sự lựa chọn dựa vào cảm xúc nhất thời, trong cả việc đầu tư, chi tiêu hay cho vay mượn. Trong chuyện tình cảm, bạn cần chân thành, tỉnh táo hơn trong cách nhìn người, không nên để những lời ngon ngọt của đối phương lừa gạt. 2. Tuổi Sửu Có thể thấy rằng tháng 11 này là khoảng thời gian khá yên bình và suôn sẻ với người tuổi Sửu. Bản mệnh nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm với gia đình nên mọi việc đâu vào đấy, không có nhiều điều cần lo. Bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tình hình tài chính của tuổi Sửu nhìn chung vẫn ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ trong thời điểm này, nhờ vậy mà bạn có thể chi tiêu khá thoải mái, không cần lo lắng quá nhiều. Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể được gặp gỡ một vài đối tượng triển vọng, quan trọng là bạn phải cởi mở hơn để kéo gần khoảng cách với đối phương. Với người có đôi có cặp, bạn luôn chăm lo cho gia đình, nửa kia và con cái luôn cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của bạn. 3. Tuổi Mão Tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024 dự báo tuổi Mão có khoảng thời gian hung cát đan xen. Bản mệnh nên thận trọng trong cách hành xử, không thể làm theo ý mình trong mọi trường hợp, nếu không bạn sẽ rất dễ đẩy mình vào rắc rối. Người tuổi Mão cần phải thay đổi thái độ, tránh việc ngạo mạn và coi thường người khác. Điều này có thể khiến cho sự nghiệp của người tuổi Mão đi xuống trong thời điểm cuối năm. Với người làm kinh tế, bạn nên cân nhắc kĩ càng hơn trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh. Việc nóng vội sẽ khiến bạn không nhận ra được nguy cơ tiềm ẩn nên dễ dẫn tới thua lỗ, hao hụt tiền của. Đặc biệt trong các lĩnh vực làm ăn mới, bạn lại càng cần phải học hỏi, nghe ngóng từ mọi người nhiều hơn. Trong tháng, chuyện tình cảm lại là phương diện sáng với người tuổi Mão. Nhờ có Mộc Dục tác động, bạn quan tâm hơn đến vẻ ngoài của mình nên dễ tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Tháng này, chuyện đến với một người nào đó sẽ không quá khó khăn với bạn. 4. Tuổi Tỵ Dự báo tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy, tuổi Tỵ duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy mà vận trình sự nghiệp cũng như tài lộc có những bước phát triển đáng kể. Bạn có thể hiện thực hóa được nhiều mục tiêu của mình. Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tỵ không ngại thử sức trong những lĩnh vực mới và khiêm tốn học hỏi từ mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn có những bước tiến bộ nhanh chóng. Thời điểm này, bạn trở thành nhân tố nổi bật trong tập thể và có thể khẳng định được giá trị của bản thân. Về tài chính, tuổi Tỵ tháng này cũng có những bước nhảy vọt đáng mừng khi bạn luôn là người đi đầu trong các xu hướng làm ăn. Bạn thậm chí có thể tìm ra hướng đi mới cho mình, khắc phục được những khúc mắc từ trước đó. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút nhưng đồng tiền sẽ chảy ào ào về túi. Tiếc rằng phương diện tình cảm lại không như ý muốn khi bạn và người ấy có những quan điểm trái ngược với nhau. Khi cả hai đều đang nóng nảy thì nên hạn chế tranh cãi, nếu không hai người có thể vô tình nói ra những lời gây tổn thương đến nhau. 5. Tuổi Ngọ Tử vi tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024 dự báo rằng đây không phải khoảng thời gian may mắn đối với người tuổi Ngọ. Dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của cục diện Tương Xung, bạn thường xuyên nóng nảy, nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng cực đoan nên dễ mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Một khi bạn đã không kiềm chế được cảm xúc của mình thì rất dễ "chuyện bé xé ra to", phức tạp hóa vấn đề. Tình hình tài chính cũng không khá khẩm hơn khi có hung tinh Đại Hao soi chiếu. Tốt nhất khoảng thời gian này, bạn nên hạn chế đầu tư hoặc mua sắm cần dùng số tiền lớn. Làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kĩ lưỡng, nếu có tiền thì tốt nhất nên giữ trong tay, không nên quyết định vội vàng. 6. Tuổi Mùi Tháng 11 âm lịch này có thể nói là một khoảng thời gian tương đối khó khăn đối với người tuổi Mùi, khi nhiều phương diện cuộc sống đều không được như ý. Bạn phải gồng mình để cố gắng vượt qua. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của cục diện Tương Hại, bản mệnh thường hành xử nóng nảy, cực đoan nên dễ đắc tội với mọi người xung quanh, thậm chí trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân. Phương diện tài lộc cũng chẳng khá khẩm hơn do chịu thêm ảnh hưởng của hung tinh Tiểu Hao. Con giáp này đã làm ăn khó khăn lại còn phải liên tục chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu. Cả tháng, lúc nào bạn cũng cảm thấy mình ở hoàn cảnh cháy túi. 7. Tuổi Dậu Tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024 khuyên, tuổi Dậu nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực khi đối diện với mọi vấn đề, chuyện nào cũng sẽ có hướng giải quyết của nó. Sự nghiệp của tuổi Dậu có những tác động tiêu cực. Dù bạn chỉ tập trung để làm cho tốt nhiệm vụ của mình thì cũng khó có thể thoát khỏi vòng xoáy thị phi. Về tài lộc, đây chưa phải là thời điểm rực rỡ của tuổi Dậu. Con giáp này nên nhìn nhận, đánh giá lại những việc đã và đang làm, bạn còn cần đề phòng đối thủ cạnh tranh chơi xấu, chực chờ lúc bạn sơ hở để tấn công. Chuyện tình cảm là điểm sáng duy nhất trong vận trình của bản mệnh tháng này. Bạn luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ của người thân, vì vậy nếu gặp khó khăn gì thì đừng giữ trong lòng, hãy tâm sự với người nhà để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có thể họ là người ngoài cuộc sẽ nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. 8. Tuổi Tuất Công việc của tuổi Tuất tháng 11 âm lịch có dễ gặp khúc mắc giữa chừng, thậm chí ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Cách hành xử chưa đúng mực của bạn cũng khiến các mối quan hệ xã giao tệ đi, bạn vô tình đắc tội với người khác. Thời điểm hiện tại, tốt nhất bạn chỉ nên tiếp tục các dự án còn dang dở, chớ vội vàng bắt tay vào dự án mới kẻo nguy cơ tốn tiền hao của thường trực. Nếu có thời gian rảnh, tốt nhất bạn nên bổ sung kiến thức và kĩ năng cho mình. Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất ổn định. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của tuổi Tuất tháng này lại cần chú ý. Bạn và người ấy ngày càng lạnh nhạt, cho dù ở cùng nhau cũng chẳng muốn nói cùng nhau lấy một lời. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù hai người không mâu thuẫn, cãi cọ, quan hệ đôi bên cũng dần đi tới bờ vực. 9. Tuổi Hợi Tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024, sự nghiệp của tuổi Hợi khá thuận lợi. Dưới tác động của cục diện Tam Hội, bản mệnh có quý nhân hỗ trợ. Điều này giúp cho tuổi Hợi dễ có cơ hội phát triển. Phương diện tài lộc đang có những bước tiến khả quan vào những tháng cuối năm. Bạn mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình nên buôn bán, hợp tác gì cũng trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên xung quanh bạn vẫn không thiếu những đối thủ cạnh tranh ghen ghét, tìm cách bon chen, giành giật. Phương diện tình cảm có Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh, bạn thường nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều đối tượng. Đây có thể là cơ hội tốt đối với người độc thân, song người đã có đôi có cặp cần phải thận trọng giữ mình. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi