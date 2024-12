Dự báo mới nhất về giá USD tại Việt Nam

Biến động của tỉ giá USD/VNĐ sẽ có thêm ẩn số là chính sách thuế quan của ông Donald Trump… Ngày 17-12, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.270 đồng/USD, giảm nhẹ so với hôm qua. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng khoảng 20 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được giao dịch quanh mức 25.183 đồng (mua vào) và 25.483 đồng (bán ra), tăng khoảng 30 đồng/USD so với đầu tháng. Tỉ giá tiếp tục nhích lên trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế duy trì ở mức cao. Chỉ số USD Index (DXY) hiện giao dịch quanh mốc 106,5 điểm, giữ vững mức cao trong hơn một tháng qua. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, tỉ giá USD/VND đã giảm hơn 4% - khá mạnh so với các năm trước. Tại hội thảo VPBankS Talk 4 với chủ đề "Vững vàng vượt sóng gió" chiều 16-12, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường - Công ty Chứng khoán VPBankS, cho biết trong năm nay, VNĐ đã giảm khoảng 4,46%, trong khi đồng Nhân dân tệ (Trung Quốc) giảm 1,82% trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh 5%. Tỉ giá USD/VNĐ đã giảm hơn 4% từ đầu năm đến nay Dự báo năm 2025, nếu ông Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan cứng rắn khi trở lại làm tổng thống Mỹ, Trung Quốc có thể đáp trả bằng việc điều chỉnh tỉ giá Nhân dân tệ. Khi USD tăng mạnh, Trung Quốc sẽ nới rộng biên độ tỉ giá để đối phó áp lực từ các biện pháp thuế quan. Ông Trần Hoàng Sơn cho biết trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi chính sách thuế được áp dụng vào tháng 3-2018, USD đã tăng tới 10%, kéo theo Nhân dân tệ mất giá khoảng 12%. Đối ứng tình huống này, tỉ giá USD/VNĐ thời điểm đó cũng giảm 2,9%. Ông Sơn dự báo trong năm 2025, nếu chính sách thuế tiếp tục leo thang, USD tăng mạnh sẽ tác động đến nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tỉ giá VNĐ/USD có thể biến động trong biên độ khoảng 3%, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán. Theo ông Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS), tỉ giá thời gian qua chủ yếu chịu ảnh hưởng từ thâm hụt thương mại và chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và thị trường quốc tế. Dù Việt Nam đã duy trì thặng dư thương mại tốt nhưng chênh lệch lãi suất năm 2024 đang tạo ra rủi ro lớn về tỉ giá, khi dòng vốn có thể bị rút khỏi thị trường. Ông Thế Anh nhận định ẩn số mới là chính sách thuế quan có thể được áp dụng dưới thời ông Donald Trump. Khi chính sách này được công bố, kỳ vọng giảm thâm hụt thương mại Mỹ sẽ khiến USD tăng giá do nguồn cung trên thị trường ngoại hối giảm. Tỉ giá USD/VNĐ vì vậy có thể chịu áp lực căng thẳng, phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Việt Nam cùng mức độ áp dụng thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Mexico và Canada. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam phiên thứ 4 do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, dự báo cả năm, VNĐ sẽ mất giá 3,5-4% và năm sau sẽ giảm nhẹ, khoảng 2,5-3%. Lộ trình cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục giúp tỉ giá bớt áp lực.