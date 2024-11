Dự báo giá xăng ngày mai về dưới 20.000 đồng/lít?

Giá xăng trong nước ngày mai (21/11) được dự báo giảm lần thứ hai liên tiếp, với mức giảm từ 200-250 đồng/lít; giá dầu diesel có thể giảm nhiều hơn nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá dầu thế giới tuần qua lao dốc, với dầu Brent giảm khoảng 4%, dầu WTI giảm 5%. Sang tuần này, vào phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 18/11), giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 3%, do lo ngại xung đột Nga - Ukraine leo thang và thiếu hụt nguồn cung. Ở phiên giao dịch ngày 19/11, giá dầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư thận trọng trước dấu hiệu leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới nhích nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h15' ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 73,37 USD/thùng, tăng 0,08%; giá dầu WTI ở mức 69,53 USD/thùng, tăng 0,2% so với phiên liền trước. Tại thị trường trong nước, ngày mai (21/11) là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 80/2023. Giá xăng ngày mai có thể được điều chỉnh giảm. Ảnh: Minh Hiền Dựa vào diễn biến của giá xăng dầu thế giới, một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày 21/11 có thể được điều chỉnh giảm. Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước có thể giảm từ 200-250 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có khả năng giảm khoảng 290 đồng/lít. Trường hợp cơ quan điều hành trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng trong nước sẽ có phiên được điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp. Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 14/11), giá các loại xăng dầu đều được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 290 đồng/lít, giá bán là 19.450 đồng/lít. Giá xăng RON 95 cũng giảm 250 đồng/lít, giá bán về mức 20.600 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 340 đồng/lít, giá bán còn 18.570 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 310 đồng/lít, giá là 18.980 đồng/lít. Sản phẩm Giá từ 14/11/2024 (đơn vị: đồng/lít) So sánh với kỳ trước Xăng RON 95-III 20.600 - 250 Xăng E5 RON 92 19.450 - 290 Dầu diesel 18.570 - 340 Bảng giá xăng dầu tại kỳ điều hành 14/11