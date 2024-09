Dự án It Connects Us 2024 trao tặng máy tính cho học sinh xã đặc biệt khó khăn ở miền Tây xứ Nghệ

20 máy tính, 4 laptop và mô hình kính thực tế ảo đã được Dự án It Connects Us 2024 thuộc JCI Central Saigon trao tặng đến thầy trò hai trường Phổ thông dân tộc bán trú Mường Típ 1 và 2 tại Kỳ Sơn, Nghệ An. Mường Típ là xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cách TP Vinh đến 300 km. Xã rộng đến hơn 12000 ha với địa hình phức tạp, hiểm trở, chỉ cách nước bạn Lào một con sông nhỏ; người dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú và Thái, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông cách trở, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn. Xã Mường Típ có hai trường PTDTBT với các điểm trường lẻ nằm cách xa điểm chính. Trước đây, Mường Típ từng là xã ‘trắng’ đường ô tô vào trung tâm. Từ thị trấn Mường Xén vào xã phải đi mất nửa ngày đường. Năm 2018, Mường Típ từng là một trong các xã bị ảnh hưởng nặng nhất của trận lũ lớn, các giáo viên ‘cắm bản’ đã phải nhờ đến cả bộ đội để đi vào đến các điểm trường. Mãi đến năm 2022 xã mới có tuyến đường vào xã. Xã có hai trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học là Mường Típ 1 và Mường Típ 2. Trong đó Mường Típ 1 có đến 3 điểm trường nằm rải rác ở các thôn bản cách trở, nơi xa nhất đến 20km. Từ lớp 3 trở đi các em phải về học tại cơ sở chính theo hình thức bán trú. Đời sống còn nhiều khó khăn nên việc học của học sinh nơi đây gặp không ít trở ngại, nhất là việc tiếp cận các thiết bị dạy và học hiện đại. JCI Central Saigon trao tặng 10 máy tính cho thầy trò trường tiểu học Mường Típ 1 & 2 Thấu hiểu những khó khăn đó, vừa qua, Dự án It Connects Us 2024 do JCI Central Saigon khởi xướng đã đến với Nghệ An, trong đó có trường tiểu học Mường Típ 1 và 2. Dự án đã trao tặng 20 máy tính, 4 laptop đến học sinh hai trường. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã giới thiệu về kính thực tế ảo đến các bạn học sinh trường Mường Típ 1 và Mường Típ 2, các em đã được trải nghiệm xem video 3D bằng mô hình kính thực tế ảo. Qua đó, các em được tìm hiểu về công nghệ kính 3D trong rạp phim và được truyền cảm hứng hơn trong các môn học về khoa học. Mỗi chiếc máy tính trao tặng là một cánh cửa mới mở ra, hi vọng với hành trình của mình, ICU sẽ giúp được các em nhỏ ở Nghệ An có thêm cơ hội tiếp cận với tri thức và khám phá thế giới. Học sinh trường Mường Típ 1 khám phá mô hình kính thực tế ảo do JCI Central Saigon giới thiệu Món quà càng ý nghĩa hơn vì kịp đến với thầy trò hai trường tiểu học khi năm học mới bắt đầu. Việc tiếp cận các thiết bị dạy và học tiên tiến sẽ góp phần giúp các em học sinh có thêm niềm vui học tập và ‘khai mở’ những khát vọng khoa học trong tương lai. Đó cũng là mục tiêu mà Dự án It Connects Us 2024 thuộc JCI Central Saigon mong muốn. JCI Central Saigon thành lập năm 2013, là 1 trong 9 chapter của JCI Vietnam, hoạt động tập trung vào các dự án giáo dục đào tạo, sức khỏe và công nghệ nhằm mục tiêu phát triển con người. Trong suốt 6 tháng qua JCI Central Saigon đã và đang liên tục phát triển không ngừng vào các dự án giáo dục - đào tạo, sức khoẻ và công nghệ nhằm mục tiêu phát triển con người dựa trên 4 hoạt động trụ cột mà Tổ chức đã đặt ra: Hoạt động đào tạo, phát triển năng lực lãnh đạo; Dự án cộng đồng; Hoạt động giao lưu - kết nối quốc tế; Kết nối kinh doanh và khởi nghiệp.