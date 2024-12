Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được đầu tư hàng tỷ USD

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, tổng mức đầu tư của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận phụ thuộc nhiều yếu tố, con số báo cáo sơ bộ dự kiến là hàng tỷ USD. Tại họp báo Chính phủ chiều 7/12, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ông Tân cho hay, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết với chủ trương tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Bộ Công Thương đã nghiên cứu rà soát, báo cáo với Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền. Chính phủ đã giao các bộ, ngành có liên quan và giao Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ một số nhiệm vụ. Trước hết là việc hoàn thiện thể chế pháp luật, Quốc hội đã thông qua Luật Điện lực (sửa đổi), trong đó có nội dung liên quan đến phát triển điện hạt nhân. Bên cạnh đó, Chính phủ đã thông qua dự kiến và sẽ báo cáo Quốc hội về sửa Luật Năng lượng nguyên tử, làm cơ sở cho hoàn thiện các vấn đề về công nghệ, an toàn, phát triển điện hạt nhân. "Như vậy hành lang pháp lý về phát triển điện hạt nhân đã có", Thứ trưởng Công Thương nhấn mạnh. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: Quang Phúc Cùng với đó, các hệ thống pháp luật khác có liên quan về đầu tư, xây dựng, an toàn, bảo vệ môi trường, bộ đã triển khai thực hiện Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Thủ tướng làm Trưởng ban, Phó trưởng ban thường trực là Phó Thủ tướng. Đồng thời thành lập tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm tổ trưởng và dự kiến có đại diện các bộ, ngành liên quan, có sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học về phát triển điện hạt nhân. Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công Thương sẽ sớm trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điện 8. Đây là cơ sở pháp lý cơ bản cho vấn đề cụ thể hóa chủ trương của Quốc hội và của Trung ương. Ngoài ra, Bộ sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư triển khai dự án - chủ thể đặc biệt có nhiệm vụ triển khai nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và vận hành nhà máy điện. Về phía địa phương, Bộ Công Thương đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu sớm tạo điều kiện có mặt bằng đảm bảo sạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân địa phương để tạo cơ hội thuận lợi nhất cho quá trình triển khai dự án. Hướng tới xuất khẩu điện Đề cập đến mặt thuận lợi, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết về cơ bản hiện đã đạt được sự đồng thuận cao, nên có nhiều thuận lợi. Dự án này thực chất đã được xem xét, có chủ trương, nhưng sau đó tạm dừng vì một số lý do khách quan và giờ tiếp tục triển khai nên đã có quá trình chuẩn bị. Bên cạnh đó cũng có các thách thức trong việc lựa chọn công nghệ, đảm bảo an toàn, an ninh và có thể xảy ra sự cố hay không. “Chúng ta sẽ từng bước thận trọng thực hiện. Hiện nay công nghệ rất tiên tiến, có nhiều công nghệ mới đảm bảo sự an toàn”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định. Theo ông Tân, tổng mức đầu tư của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận phụ thuộc nhiều yếu tố, con số báo cáo sơ bộ dự kiến là hàng tỷ USD. Còn cụ thể như thế nào còn tùy thuộc vào quy mô, yêu cầu công nghệ… Dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích, trong đó lợi ích lớn nhất là tạo được nguồn năng lượng nền, sạch, đáp ứng tiêu chuẩn kép mà chúng ta đang theo đuổi trong xu thế phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Với sự phát triển của điện hạt nhân, cùng các nguồn điện xanh, sạch khác, sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, vừa là nguồn năng lượng nền, vừa là năng lượng xanh, sạch. Lợi ích tiếp theo của dự án là có nguồn năng lượng an toàn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ cho Ninh Thuận mà cả vùng xung quanh và đáp ứng nhu cầu của toàn quốc, hướng tới xuất khẩu. Bên cạnh đó, dự án tạo động lực để có nền công nghệ khoa học cao, đặc biệt là khoa học về năng lượng nguyên tử, kéo theo đó là cả một nền công nghiệp.