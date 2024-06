Dự án D-One Sài Gòn bị yêu cầu rà soát nhiều vấn đề

Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng vừa có văn bản số 1111/CKT-KSV đề nghị Quân khu 7 chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty TNHH MTV Đông Hải, Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên làm rõ mối quan hệ giữa đơn vị quản lý đất quốc phòng; đơn vị chủ trì thực hiện (Công ty TNHH MTV Đông Hải - chủ đầu tư); doanh nghiệp tiếp tục và trực tiếp thực hiện (Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên - đối tác hợp tác) tại khu đất số 12 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM (tên thương mại là dự án D-One Sài Gòn).

Đồng thời, rà soát hồ sơ để đảm bảo việc xử lý hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty TNHH MTV Đông Hải và Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên là phù hợp quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, làm rõ việc đảm bảo vốn đầu tư xây dựng dự án và việc Công ty TNHH MTV Đông Hải thỏa thuận “đồng ý cho Công ty CP Đầu tư Vũ Tiên ứng vốn để đầu tư xây dựng phần thô dự án trung tâm phức hợp” có phù hợp không? Năng lực của đối tác như thế nào? Việc sử dụng vốn của Công ty TNHH MTV Đông Hải có tuân thủ pháp luật về việc sử dụng vốn theo quy định tại Luật số 69/2014/QH13 (Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp) và điều lệ của Công TNHH MTV ty Đông Hải).

Theo quyết định phê duyệt chủ trương số 510/TTr-PKT ngày 27/9/2016, dự án D-One Sài Gòn do Công ty TNHH MTV Đông Hải làm chủ đầu tư, có chức năng thương mại, dịch vụ và văn phòng. Sau đó, tại quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương số 01/TTr-PKT ngày 10/1/2018, dự án được bổ sung chức năng căn hộ thương mại, hồ bơi, sân tennis.

Đến ngày 21/12/2023, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng đã có văn bản hỏa tốc số 3844/CKT-KSV yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện phương án xử lý để tiếp tục thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết của Công ty TNHH MTV Đông Hải trong việc đầu tư dự án.

Cụ thể, phải làm rõ một số nội dung trong hợp đồng không phù hợp với sử dụng đất, như các dịch vụ kinh doanh dễ gây mất an toàn về an ninh trật tự; làm rõ việc ứng vốn xây dựng công trình trong khi dự án vẫn chưa xác định tổng mức đầu tư; mật độ xây dựng; thời hạn sử dụng đất theo hợp đồng đến tháng 12/2064, do đó cần rà soát lại hiệu quả sử dụng đất của doanh nghiệp thông qua đối tác.