Dự án chung cư ‘đắp chiếu’ bất ngờ mở bán trở lại

Trong bối cảnh giá nhiều phân khúc nhà ở tăng nóng, Hà Nội ghi nhận một số dự án "đắp chiếu" nhiều năm mở bán trở lại. Dự án Summit Building nằm tại số 216 Trần Duy Hưng (hay còn gọi là The Summit 216), phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội do Công ty Cổ phần Veracity làm chủ đầu tư được mở bán năm 2020. Tuy nhiên, dự án chậm bàn giao nhiều năm. Hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành xong phần xây dựng thô với mặt ngoài đã được ốp kính. Chị Nguyễn Kim (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi mua căn hộ tại dự án từ năm 2020 và đã đóng đến 70% giá trị căn hộ. Chủ đầu tư liên tục lùi bàn giao trong khi đó, một phần tiền đóng cho chủ đầu tư tôi phải vay ngân hàng với lãi suất lên tới 13-14%/năm”. Được biết, từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2023, Công ty Cổ phần Veracity đã 4 lần gửi thông báo lùi thời gian dự kiến bàn giao căn hộ với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và “một số lý do khách quan”. Tháng 6/2023, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã thiết lập Biên bản vi phạm hành chính số 03 đối với Công ty Cổ phần Veracity do đã có hành vi vi phạm hành chính “chậm bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng theo tiến độ đã được phê duyệt”; đồng thời, ngày 20/6/2023, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 28 đối với Công ty Cổ phần Veracity với mức phạt tiền là 90 triệu đồng. Điều đáng nói là, sau khi bị phạt, Công ty Cổ phần Veracity lại tiếp tục lỡ hẹn bàn giao nhà thêm 2 lần. Lần gần đây nhất là ngày 18/9/2024, bằng thông báo số 52, chủ đầu tư lại thay đổi thời gian bắt đầu bàn giao căn hộ hoàn thiện từ đầu quý II/2025. Như vậy, từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2024, Công ty Cổ phần Veracity đã 6 lần ra thông báo lùi thời gian bàn giao căn hộ cho khách hàng. Thế nhưng, thời điểm này, trên trang thông tin của chủ đầu tư thông báo chuẩn bị mở bán vào ngày 31/12 tới. Giá dự kiến được các sàn bất động sản chào mời từ 70 triệu đồng/m2. Trước đó, người dân mua dự án tại đây giá 50 triệu đồng/m2 nhưng nhiều năm chưa nhận được nhà. Mới đây, dự án HaNoi Melody Residences (quận Hoàng Mai) cũng mở bán trở lại sau hơn một năm dừng xây dựng. Dự án này từng mở bán cách đây hai năm, với giá khoảng 40 - 45 triệu đồng/m2 và giờ có giá từ 65 - 70 triệu đồng/m2. Đầu năm 2023, chủ đầu tư dự án này đưa ra chiết khấu lên đến 38% khi khách thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ, tương đương người mua được giảm 1-3 tỷ đồng tùy căn. Sau đó, dự án dừng triển khai. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, việc một số chủ đầu tư tái khởi động dự án bị bỏ hoang là dấu hiệu tích cực của thị trường. Thực tế này cho thấy thị trường kỳ vọng tháo gỡ ách tắc sau khi 3 luật liên quan bất động sản (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản) triển khai. Nếu được "hồi sinh" thành công, những dự án này không chỉ mang đến cơ hội duy trì hoạt động kinh doanh cho chủ đầu tư, mà còn góp phần giải cơn khát về nhà ở. Tuy nhiên, việc tái khởi động thành công các dự án đình trệ nhiều năm không đơn giản. Hội Môi giới cho biết, giá bán tăng cao trong khi chất lượng không được nâng cấp, khiến nhiều dự án nhanh chóng "im hơi lặng tiếng". Lý giải diễn biến trên, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản, cho rằng, ngay cả khi vướng mắc về pháp lý được gỡ, áp lực về tài chính vẫn là rào cản lớn với các doanh nghiệp. Những dự án bị bỏ hoang trong thời gian dài thường xuống cấp về hạ tầng, khiến chi phí phục hồi rất lớn. Ngoài ra, chi phí tài chính phát sinh trong khoảng thời gian bị dừng đã "ăn mòn" hết lợi nhuận theo kế hoạch triển khai ban đầu. Đây là một phần nguyên nhân khiến chủ đầu tư tăng giá bán nhiều lần khi mở bán trở lại những dự án dừng xây dựng nhiều năm, mục tiêu để thu được lợi nhuận. Ngọc Mai