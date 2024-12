Kế hoạch vốn giao trong năm 2024 của dự án cải tạo rạch Xuyên tâm là 12.973,182 tỉ đồng, tính đến ngày 24-12, dự án đã giải ngân được gần 12.000 tỉ đồng chiếm tỉ lệ 92,26% kế hoạch vốn năm 2024. UBND quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp vừa có Quyết định Về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHHTĐC) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp. Song song đó, các địa phương đã thực hiện các thủ tục chi trả tiền cho các hộ dân, hoàn thiện thủ tục thu hồi mặt bằng để thực hiện dự án. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã giải ngân hơn 92% vốn được giao năm 2024. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Phân từng trường hợp để bồi thường theo quy định Theo UBND quận Bình Thạnh, dự án rạch Xuyên Tâm địa bàn quận Bình Thạnh có 2.077 trường hợp bị ảnh hưởng, bao gồm, 2.017 hộ gia đình, cá nhân và 60 tổ chức. Trong đó có 824 trường hợp giải tỏa một phần và 1.253 trường hợp giải tỏa toàn phần. Theo đó, UBND quận Bình Thạnh đã đưa ra cụ thể các trường hợp để bồi thường theo đúng quy định. Điển hình việc bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1-7-2014, nếu trường hợp thửa đất có nhà ở nếu đã sử dụng đất ổn định trước ngày 15-10-1993 thì diện tích đất được bồi thường bằng diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức công nhận đất ở tại địa phương; Trường hợp thửa đất có nhà ở nếu đã sử dụng đất ổn định từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014 thì diện tích đất được bồi thường bằng diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở có vi phạm pháp luật về đất đai do lấn đất, chiếm đất kể từ ngày 1-7-2014 trở về sau thì Nhà nước không bồi thường về đất... Đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình, thời điểm sử dụng đất, lý do không đủ điều kiện bồi thường để xem xét hỗ trợ. Tương tự, quận Gò Vấp cũng đã đưa ra các trường hợp cụ thể để thực hiện BTHTTĐC cho 138 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo đó, về tiến độ giải phóng mặt bằng, ngày 7-6-2024, UBND quận Gò Vấp bàn giao mặt bằng (đợt 1) cho chủ đầu tư 21 trường hợp với diện tích 8.961,2 m2 . Ngày 12-9, UBND quận Gò Vấp đã bàn giao mặt bằng thêm đợt hai cho chủ đầu tư 14 trường hợp. Tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Liên quan công tác giải ngân, bồi thường của dự án rạch Xuyên Tâm, ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban QLHTĐT- chủ đầu tư dự án) cho biết, đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu XL-03, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, đây là một trong ba gói thầu chính của dự án. Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công trong tháng 3-2025. Đối với các gói thầu còn lại của dự án là XL-01 và XL-02, chủ đầu tư đang trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, chủ đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục và phấn đấu tổ chức đấu thầu trước 30-4-2025. Trên cơ sở phương án BTHTTĐC được phê duyệt, Ban QLHTĐT đã phối hợp thực hiện thủ tục giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh. Hiện nay, quận Bình Thạnh đang thực hiện các thủ tục để chi trả tiền cho các hộ dân để hoàn thiện thủ tục thu hồi mặt bằng. Theo tiến độ dự kiến ban đầu quận Bình Thạnh sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30-4-2025. Đối với quận Gò Vấp, dự kiến đến tháng 12-2024 mới có thể bàn giao mặt bằng toàn tuyến cho Ban QLHTĐT, trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thì thời gian bàn giao mặt bằng vào quý I-2025. Với dự án rạch Xuyên Tâm, các đơn vị có liên quan đã cố gắng thực hiện giải ngân vốn để sớm thực hiện và hoàn thành dự án. Theo Quyết định của TP, kế hoạch vốn giao trong năm 2024 của dự án này 12.973,182 tỉ đồng. Đến ngày 24-12, dự án đã giải ngân được 11.968,538 tỉ đồng chiếm tỉ lệ 92,26% kế hoạch vốn năm 2024. Trong đó phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 11.939,843 tỉ đồng. "Đây là công trình trọng điểm của TP, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường tại Rạch Xuyên Tâm, thoát nước chống ngập cho khu vực, kết nối giao thông cục bộ và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến…. Đồng thời đảm bảo chỉnh trang đô thị dọc rạch Xuyên Tâm nên dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành có liên quan, do đó các khó khăn vướng mắc luôn kịp thời được tháo gỡ"- ông Đậu An Phúc nói. Luật Đất đai mới làm tăng chi phí bồi thường Theo Ban QLHTĐT, Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở Luật Kinh doanh bất động sản... có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2024 thay vì ngày 1-1-2025. Do đó, UBND TP cần ban hành các quyết định, quy định thay thế, điều chỉnh các quyết định, quy định liên quan so với Luật đất đai năm 2013. Các hồ sơ thủ tục, chi phí được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 làm tăng tổng mức đầu tư dự án từ 9.664, 274 tỉ đồng lên 17.229,971 tỉ đồng, trong đó chủ yếu tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. NGUYỄN CHÂU