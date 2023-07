Đột kích bar OSLO ở quận 1, phát hiện bóng cười vứt la liệt dưới sàn

Rạng sáng 8/7, Công an quận 1 tổ chức kiểm tra đột xuất các tụ điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đoàn công tác có sự tham gia của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT), Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) cùng các đơn vị phối hợp.

“Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, mọi thông tin về địa điểm tổ chức kiểm tra sẽ được giữ bí mật tuyệt đối đến giờ chót. Các đồng chí sau khi rời khỏi trụ sở công an quận sẽ di chuyển theo xe chỉ huy do trung tá Huỳnh Thanh Loan, Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH phụ trách.

Bên trong quán bar OSLO rạng sáng 8/7.



Trong quá trình làm việc, CBCS giữ nghiêm chỉnh tác phong, khéo léo xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho bản thân và số khách đang vui chơi bên trong các cơ sở này. Với các trường hợp có dấu hiệu không hợp tác, chống đối đề nghị tổ công tác, đặc biệt là trinh sát hình sự xử lý kiên quyết”, thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận 1 giao nhiệm vụ.

Đúng 0h ngày 8/7, đoàn kiểm tra của Công an quận 1 xuất phát, làm nhiệm vụ. 0h15, xe chỉ huy dừng trước quán bar OSLO (38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Thấy có công an, nhiều nhân viên lễ tân, lực lượng bảo vệ nháo nhào thông báo cho bên trong để tìm cách đối phó. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự đã kịp thời can thiệp.