Đồng yen Nhật xuống thấp nhất 32 năm

Đêm 13/10 (giờ Việt Nam), đồng yen Nhật trên thị trường quốc tế tụt giảm xuống dưới ngưỡng 1 USD đổi 147 yen sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) tuyên bố duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và đồng USD tăng vọt.

Cụ thể, tính tới 22h ngày 13/10, một đồng USD đổi được 147,4 yen Nhật. Đây là mức giá thấp nhất kể từ năm 1990.

Đêm 13/10 (giờ Việt Nam), Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với dự mức dự báo tăng 0,2%. Trong tháng 8, chỉ số này chỉ tăng 0,1% so với tháng 7. CPI trong tháng 9 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng 8,1%.