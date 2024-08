Đồng Yên Nhật biến động mạnh, có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Từ đầu năm đến nay, đồng tiền của Nhật nhiều lần giảm mạnh. Hồi tháng 7, đồng Yên có thời điểm giảm xuống gần 162 Yên đổi 1 USD - mức thấp nhất trong 38 năm - dẫn tới động thái can thiệp thị trường ngoại hối của Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Trước đó vào tháng 5, khi đồng Yên rớt giá xuống ngưỡng 160 yên đổi 1 USD, nhà chức trách Nhật cũng phải bán ngoại tệ để vực dậy đồng nội tệ.

Sau hàng loạt những can thiệp quyết liệt từ phía Chính phủ và Ngân hàng trung ương Nhật Bản, đồng Yên liên tục tăng giá với những kỷ lục mới. Ngày 27/8, đồng Yên tại Nhật Bản có tỷ giá 143 Yên/USD, còn thị trường New York là 144 Yên/USD. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 5 tháng qua, mà nguyên nhân được cho là do những động thái chứng tỏ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FRB) sắp hạ sàn lãi suất ngân hàng thêm một lần nữa.

Phân tích về những tác động của đồng Yên khi liên tiếp biến động mạnh, chuyên gia tài chính - TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, khi đồng Yên Nhật giảm giá tức là đồng Việt Nam tăng giá so với đồng yên. Điều này sẽ tác động đến những người Việt Nam đang sinh sống và lao động ở Nhật Bản, có thu nhập bằng đồng Yên. “Khi họ gửi tiền về nước, đồng Yên quy đổi ra đồng tiền Việt Nam sẽ được ít hơn”, ông nói.