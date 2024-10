Đồng USD vững giá trên thị trường tiền tệ

Đồng USD ổn định so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên 11/10, sau khi một loạt số liệu kinh tế mới dường như đang ủng hộ lộ trình chính sách tiền tệ hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN Đồng euro ổn định ở mức 1,1093 USD/euro, trong khi đồng bảng Anh tăng 0,08%, lên 1,3072 USD/bảng. Phiên 11/10, đồng USD tăng giá 0,35% so với đồng yen của Nhật Bản, đạt 149,12 yen/USD.



Chỉ số đồng USD duy trì ở mức 102,91, sau đà tăng gần đây lên 103 trong phiên 10/10, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8/2024.



Bộ Lao động Mỹ cho biết, Chỉ số giá sản xuất không thay đổi trong tháng 9/2024. Số liệu kinh tế mới nhất này cho thấy Fed có thể sẽ hạ lãi suất một lần nữa vào tháng 11 tới.



Theo số liệu được công bố ngày 10/10, giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9/2024 tăng 0,3%, vượt nhẹ so với dự báo, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng - chỉ dấu về một thị trường lao động yếu.



Theo công cụ Fedwatch của CME, các thị trường đang nhận định có gần 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11 tới.



Trong khi đó, kinh tế Anh tăng trưởng trong tháng 8/2024 sau hai tháng đình trệ. Diễn biến này giảm bớt phần nào sức ép đối với Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves, trước khi chính phủ mới công bố ngân sách đầu tiên vào cuối tháng này.



Các thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp báo của Bộ Tài chính Trung Quốc về chính sách tài khóa vào ngày 12/10. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 0,22% so với đồng bạc xanh lên 7,067 NDT/USD trong phiên 11/10.



Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng bitcoin tăng 5,38%, lên 62.930 USD, trong khi đồng ethereum tăng 3,8%, lên 2.456,7 USD.