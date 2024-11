Đồng USD, cổ phiếu Mỹ 'nhảy múa' trước gay cấn bầu cử tổng thống

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris ngày càng sít sao khiến nhà đầu tư lo lắng, thúc đẩy cổ phiếu Mỹ và đồng USD tăng giá. Theo Reuters, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở 8 tiểu bang trong khi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris chiến thắng ở 3 tiểu bang và Washington D.C. Tuy nhiên, kết quả ở các tiểu bang chiến trường phải mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày để kiểm tra. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khi phần đông chuyển sang ủng hộ ông Trump, trong khi thị trường vẫn tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 7/11. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng từ 4,279% lên 4,351, gần mức cao nhất trong bốn tháng là 4,388%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm tăng từ 4,241% lên 4,241% vào cuối phiên giao dịch tại New York, Mỹ. Arnim Holzer - chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại Easterly EAB Risk Solutions - cho biết: "Tình hình đang phản ảnh cả hai ứng viên tổng thống đều không phải những người bảo thủ về mặt tài chính. Vấn đề quan trọng là ông Trump hay bà Harris làm được gì, điều đó hạn chế thiệt hại về mặt tài chính". Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,6% trong phiên giao dịch đầy biến động. Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,3%, EUROSTOXX 50 tăng 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai DAX tăng 0,4% và hợp đồng tương lai FTSE tăng 0,3%. Chỉ số MSCI rộng nhất của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản ít thay đổi. Nikkei của Nhật Bản tăng 1,2% khi đồng yên giảm. Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD tăng 0,8% lên 104,19. Đồng euro giảm 0,8% xuống 1,0834 USD, sau khi đạt mức cao nhất trong một tháng là 1,0937 USD. Đồng USD tăng 0,8% lên 152,86 yên khi so với đồng yên Nhật. Đồng bạc xanh đồng thời tăng 0,5% khi so với đồng nhân dân tệ. Đồng USD mạnh hơn kết hợp với lợi suất trái phiếu cao hơn khiến giá vàng gần như không thay đổi ở mức 2.744 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng đạt đỉnh và chạm mức 2.790,15 USD. Giá dầu thô Mỹ giảm 23 cent xuống còn 71,66 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 39 cent xuống còn 75,14 USD. Giá dầu giảm vào đầu phiên giao dịch ngày 6/11 khi thị trường hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Ngoài ra, giá dầu tăng khi bão quét qua Vịnh Mexico. Trạch Dương Theo Reuters