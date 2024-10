Dòng tiền đang đổ mạnh vào phân khúc biệt thự, nhà liền kề.

Thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội sẽ có cải thiện rõ ràng hơn đến năm 2025 với sự tăng trưởng nguồn cung từ đại dự án mới, lượng giao dịch và giá bán thứ cấp. Giao dịch biệt thự liền kề tăng mạnh Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III của Savills, trong quý III/2024, nguồn cung mới đạt 176 căn, tăng 38% theo quý. Nguồn cung mới đến từ ba dự án hiện hữu Thanh Lâm Đại Thịnh 2 ở Mê Linh, Solasta Mansion ở Hà Đông và Him Lam Thường Tín ở Thường Tín mở bán các căn shophouse mới. Nguồn cung sơ cấp trên thị trường đạt 673 căn từ 15 dự án, tăng 11% theo quý nhưng giảm 7% theo năm. Biệt thự liền kề là loại hình chiếm ưu thế, mỗi loại chiếm 38% nguồn cung sơ cấp. Không chỉ nguồn cung, số lượng giao dịch biệt thự liền kề trong quý III vừa qua cũng tăng mạnh 194% theo quý và 223% theo năm, đạt 326 căn. Tỷ lệ hấp thụ trong quý tăng 30 điểm % theo quý, đạt mức 48%. Mức tăng trưởng này góp phần bởi sự giao dịch tốt tại dự án Thanh Lâm Đại Thịnh 2, đã bán được 85% nguồn cung mới mở bán, chiếm 37% lượng giao dịch trong quý tại Hà Nội. Các dự án An Quý Villa, Solasta Mansion và Him Lam Thường Tín cũng có giao dịch tốt, đóng góp cho sự cải thiện tỷ lệ hấp thụ của thị trường. Các dự án tại khu vực ngoại thành như quận Hà Đông, huyện Mê Linh và Thường Tín có nguồn cầu lớn. Mê Linh dẫn đầu lượng giao dịch sơ cấp với 37%, theo sau là Hà Đông với 33% và Thường Tín với 12%. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, giá bán bình quân của một số dự án biệt thự, liền kề cũng biến động tăng so với các tháng của quý trước, từ 7% đến 10% theo từng dự án và khu vực. Nguồn cung mới cải thiện Nhận định về triển vọng thị trường, ông Matthew cho rằng, thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội sẽ ghi nhận sự cải thiện sẽ rõ ràng hơn trong năm 2025 tới, với nguồn cung từ đại dự án mới. Về giá bán, trong quý vừa qua là giá bán biệt thự và liền kề thứ cấp tăng và cao hơn giá sơ cấp. Giá thứ cấp của biệt thự cao hơn 13%, tăng 3% theo quý đạt 169 triệu đồng/m2 đất. Liền kề tăng 4% theo quý đạt 187 triệu đồng/m2 đất, cao hơn 20% so với giá sơ cấp. Trên thị trường sơ cấp, lượng nguồn cung lớn tại các dự án ngoại thành với giá thấp như Thanh Lâm Đại Thịnh 2 và Him Lam Thường Tín khiến giá sơ cấp chung của thị trường giảm. Giá sơ cấp biệt thự giảm 16% theo quý xuống 150 triệu đồng/m2 đất. Giá liền kề giảm 17% theo quý xuống 156 triệu đồng/m2 đất. Giá shophouse giảm 14% theo quý xuống 249 triệu đồng/m2 đất. Đáng chú ý, sự chênh lệch về giá bán giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp sẽ được thu hẹp khi dự án Vinhomes Global Gate gia nhập thị trường vào quý IV năm nay. Hiện dự án đã bắt đầu nhận đặt cọc từ tháng 9 vừa qua và đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến Global Gate sẽ cung cấp khoảng 2.599 căn ra thị trường từ tháng 10/2024. Hai dự án cũng có lượng căn mở bán ra thị trường khác là Him Lam Vĩnh Tuy mở bán mới, cung cấp khoảng 147 căn và Solasta Mansion mở bán thêm nguồn cung mới. Ba dự án này sẽ cung cấp tổng cộng 2.975 căn trong quý tiếp theo cho thị trường biệt thự, liền kề. Sự ra nhập thị trường của Vinhomes Global Gate cũng khiến huyện Đông Anh chiếm phần lớn nguồn cung tương lai với 19%, Mê Linh 16% và quận Hà Đông 15%. Ông Nguyễn Văn Định – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, phân khúc biệt thự, liền kề sẽ còn tiếp tục biến động giá trong thời gian tới, đặc biệt là những dự án tại các quận nội đô, khu vực trung tâm khi nguồn cung tiếp tục khan hiếm, quỹ đất thu hẹp. Tuy nhiên, giá sẽ tăng chậm và bền vững, sẽ không có những đợt sóng giá như thời gian vừa qua. Duy Minh