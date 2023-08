Động thái mới của Ariana Grande giữa tin đồn hẹn hò đồng nghiệp hậu ly hôn

Trong khi đó, bạn trai tin đồn của Ariana Grande cũng vừa chia tay vợ - ca sĩ Lilly Jay. Cặp đôi vừa kỉ niệm 4 năm ngày cưới vào tháng 11/2022. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi dần trở nên xa cách. Cả TMZ và People đều xác nhận rằng giọng ca Thank You, Next và bạn diễn bắt đầu hẹn hò sau khi kết thúc các mối quan hệ trước đó. Ariana đã chia tay chồng Dalton Gomez và tháng 1 nhưng không thông báo.

Nguyên nhân dẫn dẫn tới sự rạn nứt này được cho là do cả hai không được ở gần bên nhau trong phần lớn thời gian kết hôn. Việc liên tục phải yêu xa khiến nữ ca sĩ cảm thấy khó cân đối giữa cuộc sống riêng và công việc của mình.

Tin đồn ly hôn bùng nổ sau khi Ariana xuất hiện tại Wimbledon vào cuối tuần qua nhưng không đeo nhẫn cuối. Lần cuối cùng nữ ca sĩ được nhìn thấy đeo nhẫn là vào tháng 4 vừa qua, tại buổi hòa nhạc của Jeff Goldblum (Anh).