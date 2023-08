Đông Nhi khác lạ khi thành người bói bài, tiên tri tình yêu

Tên tiếng Anh của MV cũng là The Wheel in the sun, với The Wheel là tên của một lá bài trong bộ bài Tarot. Trong MV, Đông Nhi mang hình tượng là một người bói bài Tarot, có thể tiên tri tình yêu cho mọi người nhưng không thể dự đoán được tình yêu của mình. Từ đó, cô đi tìm tình yêu ở khắp nơi nhưng dần nhận ra rằng, muốn yêu người khác trước hết phải yêu chính bản thân.

Đông Nhi cho biết muốn giới thiệu một bản thân mới mẻ, đầy năng lượng thông qua Ý Trời, đồng thời truyền tải nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực của ca khúc đến khán giả như một lời cảm ơn vì đã theo dõi, ủng hộ mình.