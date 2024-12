Dòng người đội mưa đến lễ tang nhà văn Quỳnh Dao

Ngày 11/12, nhà văn Quỳnh Dao được an táng trên núi Dương Minh Sơn (Đài Loan, Trung Quốc). Phần mộ của bà không ở gần nơi an nghỉ của người chồng thứ hai - ông Bình Hâm Đào. Trước đó, người thân tổ chức lễ tưởng niệm. Nhiều người hâm mộ nữ nhà văn mang hoa trắng tới tiễn biệt bà. Theo nguyện vọng của Quỳnh Dao, tang lễ của bà diễn ra đơn giản, không có lễ tưởng niệm công khai. Hôm 8/12, dân làng tại nơi ở cũ của Quỳnh Dao tại Đài Bắc để tang bà. Họ hàng cũng tổ chức lễ tưởng niệm cho Quỳnh Dao ở quê nhà Hồ Nam. Lễ tưởng niệm mở cửa để người dân đến tiễn biệt nữ văn sĩ nổi tiếng. Theo Sohu, những dòng chữ Tạm biệt, dì Quỳnh Dao được dán trên tường nhà cũ của bà. Rất đông dân làng và người hâm mộ đến chia buồn bất chấp trời mưa lớn. "Mọi người xếp hàng trật tự dưới mưa, cầm những bông hoa trắng để nói lời tạm biệt với hành trình cuối cùng của Quỳnh Dao", Sohu viết.

Lễ tưởng niệm nhà văn Quỳnh Dao được người thân tổ chức. Tại lễ tưởng niệm, anh họ của nhà văn Quỳnh Dao cho biết bà đã về thăm quê cách đây nhiều năm và quyên góp tiền để xây một trường tiểu học. "Quỳnh Dao không quan tâm tới danh tiếng và tài sản. Bà ấy không đồng ý đặt tên trường là Tiểu học Quỳnh Dao. Con đường ở quê nhà cũng được bà lặng lẽ góp tiền tu sửa", người thân kể. Ngày 11/12, nhà văn Quỳnh Dao được an táng trên núi Dương Minh Sơn (Đài Loan, Trung Quốc). Phần mộ của bà không ở gần nơi an nghỉ của người chồng thứ hai - ông Bình Hâm Đào.

Người dân xếp hàng tiễn biệt nữ nhà văn. Nữ nhà văn từng nói: "Tôi không muốn chôn cạnh anh ấy, không phải vì tôi không yêu anh ấy, mà vì tôi đã nhìn thấu anh ấy". Theo truyền thông Trung Quốc, ba người con riêng của ông Bình Hâm Đào không có động thái tưởng niệm nữ nhà văn. Sự im lặng, thái độ lạnh lùng của họ bị chỉ trích. Công ty xuất bản tác phẩm văn chương do ba con của ông Bình Hâm Đào quản lý cũng không lên tiếng chia buồn, dù trước đó từng có thời gian dài hợp tác với Quỳnh Dao. Một số người cho rằng con riêng của ông Đào có lý khi làm điều này vì uất hận thay cho mẹ ruột. Cũng có người nói họ vô ơn vì công ty xuất bản ăn nên làm ra nhờ công lớn của Quỳnh Dao.

Ông Bình Hâm Đào (thứ hai từ trái sang) và ba người con với vợ đầu. Sohu đưa tin con trai duy nhất của Quỳnh Dao với người chồng đầu tiên không trả lời cuộc phỏng vấn nào kể từ khi mẹ qua đời. Anh chỉ chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân: "Người mẹ, người bà yêu quý nhất của chúng tôi và dì Quỳnh Dao của mọi người đã nói lời từ biệt. Như mẹ tôi đã nói, bà đã chờ đợi thời điểm tự quyết định cuộc sống, tự do và bắt đầu hành trình khác".