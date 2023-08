Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư dự án Gem Sky World đối thoại với khách hàng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, địa chỉ phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức tiếp dân, xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (dự án Gem Sky World).