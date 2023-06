Đồng Nai: Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an Đồng Nai đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phan Duy Nghĩa.