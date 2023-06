Đồng loạt thoát mực nước chết, hồ thủy điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu điện từ hôm nay

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đến thời điểm này đã tạm giữ 74 đối tượng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hi sinh; 3 người dân tử vong. 2 chiến sĩ công an bị thương nặng.