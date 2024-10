Đồng hồ Rolex 500 triệu đồng "mất tích" hy hữu tại sân bay Nội Bài

Chiếc đồng hồ Rolex rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 qua một khe hẹp tại sảnh trả khách của sân bay Nội Bài. Nhân viên an ninh đã tìm lại được trong niềm vui sướng của vị khách. Sân bay Nội Bài vừa nhận được thư của chị L.N.Q. bày tỏ lòng biết ơn tới sự hỗ trợ tận tình của nhân viên an ninh đã giúp mình tìm lại chiếc đồng hồ đắt tiền. Trong thư, chị Q. cho biết vào ngày 25/9, trong lúc đến tiễn người nhà tại ga quốc nội T1 (tầng 2), chị sơ ý làm rơi chiếc đồng hồ khi vừa bước xuống ô tô. Sau khi tìm kiếm xung quanh không thấy, chị đã nhờ nhân viên an ninh hỗ trợ. Nữ hành khách vui mừng nhận lại chiếc đồng hồ (Ảnh: NIA). Ban đầu, việc tìm kiếm gặp khó khăn do không thể thấy chiếc đồng hồ quanh khu vực xe đỗ. Việc trích xuất camera an ninh cũng không ra được manh mối. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, nhân viên an ninh đoán có thể chiếc đồng hồ đã bị lọt qua khe hẹp của đường ô tô và rơi xuống tầng 1. Không bỏ cuộc, họ tiếp tục kiểm tra hình ảnh camera khu vực tầng 1. Tại đó, chiếc đồng hồ đã được phát hiện còn nguyên vẹn, không hư hỏng sau cú rơi và cũng chưa bị ai lấy mất. Khe hẹp 3cm tại đường ô tô tầng 2 của ga T1 Nội Bài. Nhờ sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của nhân viên an ninh sân bay, tài sản thất lại đã được tìm thấy sau khoảng 10 phút từ khi khách báo mất. Chị Q. vui sướng nhận lại chiếc đồng hồ. Chị cho biết đồng hồ mang nhãn hiệu Rolex, trị giá khoảng 500 triệu đồng.