Động đất khiến hàng chục tảng đá lớn lăn xuống làng

Động đất tại tỉnh Kon Tum gây rung lắc tại khu vực huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, khiến hàng chục tảng đá lăn từ trên núi xuống làng. Ngày 1-12, lãnh đạo UBND xã Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở do động đất khiến hàng chục tảng đá lăn xuống làng Tu Hon (thôn 3, xã Trà Don). Nhiều tảng đá lớn từ trên núi rơi ra, lăn xuống khu vực làng Trước đó, trong chiều và tối 30-11, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 6 trận động đất. Trong đó, 3 trận động đất đầu xảy ra lúc 16 giờ 42 phút và lúc 17 giờ 12 phút có độ lớn lần lượt là 4 và 3,8 và 3,4 độ richter. 3 trận động đất sau đó nhỏ hơn. Dù vậy, nhiều người dân trên địa bàn huyện Nam Trà My cho biết họ cảm nhận rõ rệt 3-4 đợt rung chấn rất mạnh, nhất là 2 trận động đất đầu tiên. Nhiều người cho biết đã hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà. Đáng chú ý, tại làng Tu Hon, động đất đã gây ra tình trạng sạt lở với nhiều tảng đá rất lớn trên đỉnh núi Ngọc Mong lăn xuống khu vực trên đỉnh làng cách nhà người dân khoảng 30 đến 50 m. Chính quyền địa phương đã sơ tán người dân để đảm bảo an toàn Tại hiện trường cho thấy một số tảng đá rất lớn đang nằm chênh vênh ở vực cao hoặc mắc vào một số gốc cây trong quá trình trượt lở và có nguy cơ tiếp tục lăn xuống gây nguy hiểm cho 17 hộ với 69 nhân khẩu và điểm trường mẫu giáo tại làng Tu Hon. Sự việc đã được UBND xã Trà Don báo cáo khẩn cấp về UBND huyện Nam Trà My. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trà My đã chỉ đạo UBND xã Trà Don khẩn trương tổ chức sơ tán khẩn cấp toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để tránh bị đá lăn trúng, đồng thời lên phương án xử lý sự cố sạt lở. Vào rạng sáng nay (1-12), Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu cũng ghi nhận 2 trận động đất có độ lớn 2,7 và 2,8 độ richter tại khu vực huyện Kon Plông.