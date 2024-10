Đồng Ánh Quỳnh 'bức xúc' khi Tóc Tiên lộ diện tại Chị đẹp đạp gió 2024

Đồng Ánh Quỳnh cho biết Tóc Tiên luôn chối đây đẩy mỗi khi được hỏi về việc sẽ xuất hiện tại chương trình. Tập 1 Chị đẹp đạp gió 2024 đã lên sóng với sự xuất hiện của 30 chị đẹp. Trong đó, sự góp mặt của Tóc Tiên khiến nhiều chị đẹp có phản ứng bất ngờ. Bước vào phòng chung, Tóc Tiên dùng hoa che mặt khiến cả dàn ai cũng tò mò. Đồng Ánh Quỳnh- người chị em thân thiết với Tóc Tiên chạy xuống để nhìn kỹ. Sau khi xác nhận Tóc Tiên là 1 trong những đối thủ của mình tại chương trình, Đồng Ánh Quỳnh bật khóc đến nỗi Ngọc Phước phải an ủi.

Tóc Tiên lộ diện khiến dàn chị đẹp bất ngờ. Cô không tin Tóc Tiên tham gia Chị đẹp đạp gió bởi nữ ca sĩ chối đây đẩy mỗi khi được hỏi về việc sẽ xuất hiện tại chương trình, thậm chí sáng ngày quay Tóc Tiên còn gửi ảnh mặt mộc chúc Đồng Ánh Quỳnh thi tốt. "Tôi khóc luôn vì tức đấy, tôi không bao giờ nghĩ là Tóc Tiên sẽ xuất hiện tại Chị đẹp đạp gió vì 2 chị em có chơi với nhau ở ngoài, rất thường xuyên gặp nhau nhưng cứ mỗi lần tôi hỏi chị Tiên: 'Chị Tiên ơi, chị có tham gia Chị đẹp không?' thì chị Tiên bảo là không. Thật sự là một cú lừa với tôi, tôi chưa đủ tỉnh táo để chấp nhận cú lừa này của ca sĩ Tóc Tiên", diễn viên Thanh Sói nói. Không chỉ Đồng Ánh Quỳnh mà cả Minh Hằng cũng tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Tóc Tiên. Minh Hằng đánh giá Tóc Tiên là nhân tố bí ẩn, suy nghĩ có phải Tóc Tiên nhận lời vào phút cuối hay không mà lại ''đánh úp'' như thế. Diva Mỹ Linh và Thu Phương cũng lộ rõ thái độ ngỡ ngàng khi Tóc Tiên xuất hiện.

Nữ ca sĩ trải lòng mất lửa nghề, không còn đam mê ca hát. Xuất hiện tại Chị đẹp đạp gió 2024, Tóc Tiên xúc động mạnh: “Tiên luôn muốn nói thẳng, muốn nói thật với khán giả: Tiên đến với cuộc thi là bởi vì 21 năm hoạt động trong nghề, Tiên không biết các đồng nghiệp khác của mình như thế nào nhưng Tiên bị mất lửa nghề! Rất khó để thừa nhận là tới một lúc nào đó đam mê trong mình không còn". “Bản thân mình tự thấy khi lên sân khấu mặc dù mình thể hiện hết tất cả năng lượng nhưng sự lấp lánh trong ánh mắt đã không có. Tiên muốn tìm lại cảm giác đó! Cách để vượt qua nỗi sợ là phải đối mặt với nỗi sợ. Tiên muốn mình can đảm hơn, dũng cảm hơn bằng cách nhận lời tham dự Chị đẹp đạp gió 2024, đối mặt với những căng thẳng diễn ra trong đầu mình trong suốt thời gian qua về con đường nghề nghiệp của mình” - Tóc Tiên nói.

Trong phần trình diễn solo, Tóc Tiên thay 3 trang phục, hát liên khúc. Tại phần thi solo, Tóc Tiên mang đến hình ảnh hoàn toàn khác, đậm chất người phụ nữ Việt Nam qua tiết mục Liên khúc: Bèo dạt mây trôi, Bài ca đất Phương Nam, Em trong mắt tôi, Hello Vietnam. Màn trình diễn biến hóa liên tục của Tóc Tiên làm các chị đẹp đứng dậy hò reo, phấn khích và cổ vũ. Tóc Tiên chia sẻ về phần trình diễn của mình: "Tóc Tiên nghĩ đó là câu chuyện hay để có thể kể về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ. Với sự lựa chọn “Hello Việt Nam” cuối cùng là lời chào của người phụ nữ Việt Nam đến với thế giới”.

Màn trình diễn biến hóa liên tục của Tóc Tiên làm các chị đẹp đứng dậy hò reo, phấn khích và cổ vũ. Mỹ Linh chờ đến phút chót của phần 1 để bầu chọn cho Tóc Tiên. Hai chị đẹp còn lại là Hạnh Sino và Thiều Bảo Trâm cũng bình chọn. Thiều Bảo Trâm đã dự đoán Tóc Tiên sẽ mang đến tiết mục trình diễn nóng bỏng nhưng đã khiến tất cả mọi người bất ngờ, Tóc Tiên cũng là người mà Thiều Bảo Trâm đã chờ từ đầu để bình chọn. Hạnh Sino cảm thấy Tóc Tiên có nguồn năng lượng mạnh, cá tính rất đặc biệt nên cô cảm thấy thích và xứng đáng làm Đội trưởng.