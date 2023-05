Đơn vị quản lý di tích cố đô Huế gửi lời xin lỗi khách và mong được lượng thứ

Khu di sản Huế đón lượng khách kỷ lục trong dịp lễ vừa qua. Ảnh: Nguyễn Được

"Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống bán vé, kiểm soát vé để phục vụ tốt nhất cho du khách trong thời gian tới. Các phản ánh về việc nhân viên chưa hỗ trợ nhiệt tình khách thăm quan, chúng tôi sẽ có sự kiểm tra và khắc phục nhằm đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng cũng như các công ty lữ hành" – thông cáo báo chí nêu rõ.



Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong 5 ngày từ 29-4 đến 3-5, ước tính 99.000 lượt khách đến với địa phương này, tăng 80% so với cùng kỳ 2022; trong đó có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022; doanh thu du lịch ước đạt 153 tỉ đồng, tăng 80% so với 2022. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 54.400 lượt tăng 70% so với năm 2022; công suất buồng phòng đạt 85%. Thống kê riêng lượng khách mua vé vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới trong 4 ngày từ 29-4 đến 2-5 đạt 69.031 khách.



QUANG NHẬT