Đón Tết ở TPHCM: Rất riêng, rất lạ

Vậy Tết ở TPHCM có gì? Liệu có đáng để người ta ở lại không? Đối với nhiều người đó là lựa chọn bất đắc dĩ vì không thể về quê do công việc, do điều kiện tài chính hay những lý do cá nhân khác. Nhưng cũng có người ở lại vì muốn trải nghiệm một Tết khác lạ, Tết của một thành phố đã trở nên yên bình, lặng lẽ giữa sự nhộn nhịp hàng ngày.

Ảnh minh họa

Tôi đã từng có một cái Tết ở lại TPHCM, tránh được tiếng bước chân vội vã nơi bến xe, tránh cảnh chen chúc trên tàu lửa. Khi tất cả mọi người xung quanh hối hả trở về quê nhà, thành phố dần thưa người, đường phố bỗng chốc trở nên thoáng đãng đến lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống ở TPHCM, tôi thấy thành phố không còn những tiếng còi xe inh ỏi, không còn cảnh tắc đường kéo dài vào giờ cao điểm. TPHCM như một phép màu, hóa thân thành một thành phố yên bình, nhẹ nhàng đón Tết.