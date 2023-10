Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/10, một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống nước ta và chuẩn bị ảnh hưởng đến miền Bắc.

Từ đêm 9/10, hình thái trên tác động đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 10/10, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C, thời tiết chuyển rét.

Tại Hà Nội, nền nhiệt trong những ngày tới duy trì ở ngưỡng thấp nhất kể từ đầu mùa, dao động 24-28 độ C. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh.