Đóm Đóm nội chiến: Đại fan lên bài chỉ trích, tuyên bố giải ngũ, thoát fan

Những ngày qua, vụ ồn ào của ViruSs và Jack là tâm điểm bàn tán của dân mạng. Mâu thuẫn lần này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Jack mà còn khiến nam ca sĩ mất đi không ít người hâm mộ.

Tình hình "nội chiến" căng thẳng hơn khi mới đây, fanpage "Mãi là Meomeo của Đóm" với hơn 65 nghìn lượt theo dõi bất ngờ đăng tải hình ảnh và nội dung chỉ trích thái độ của Jack với đàn anh khi vướng vào mâu thuẫn.

Theo đó, admin của fanpage này lên án thái độ ngông cuồng, vô ơn của nam ca sĩ, người này viết:

"Tôi và nhiều người có nhận thức ngoài kia chỉ thấy sự trẻ trâu, ngông cuồng, vô ơn và nói thẳng ra là sự ngạo mạn của bạn... Ít nhất ViruSs là đàn anh, là người từng làm việc chung, từng hỗ trợ bạn trong âm nhạc. Về sau, mối quan hệ của hai người như thế nào tôi không biết, nhưng bạn thật sự quá hỗn láo khi dùng những từ ngữ như thế này".

Bên cạnh đó, người này cho rằng, Jack đang quá ảo tưởng về vị thế và tài năng của bản thân so với năng lực vốn có. "Để tạo nên một Jack kém cả về khả năng hát live, nhân sinh quan tệ như hiện tại thì chẳng có ai vùi dập hay hại bạn cả. Tất cả là do chính bạn và fan của mình thôi. Là vì bạn mãi ngủ quên và sống trong sự ảo tưởng, mơ tưởng nhờ một cộng đồng fan chỉ biết tâng bốc, nuông chiều và đưa bạn lên quá cao so với khả năng hạn chế của bạn", đại fan viết thêm.