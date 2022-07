Đối tượng cộm cán dùng chất nổ trả thù, ném nhầm 3 lần sang nhà hàng xóm

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phối hợp rất nhiều đơn vị từ Bộ Công an đến Công an địa phương ở nhiều tỉnh khác nhau, phá thành công chuyên án hủy hoại tài sản, bắt giữ 03 đối tượng nhiều lần ném chất nổ vào nhà dân.

Trước đó, vào các ngày 09/3, 07/5 và 09/6/2022, Công an huyện Nghi Lộc liên tiếp nhận được tin báo tại nhà ông B.H.P. (trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) liên tục xảy ra 03 vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu có liên quan. Đơn vị này sau đó đã xác lập chuyên án để đấu tranh.