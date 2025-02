Đội trưởng Mỹ 'oanh tạc' phòng vé Bắc Mỹ, bất chấp chê bai

Mặc dù nhận được nhiều đánh giá tích cực, nhưng phần phim mới nhất về chú gấu Paddington đáng yêu thích ăn mứt cam vẫn "lép vế" khá nhiều so với "Captain America."

Bộ phim hoạt hình/live-action này kể về chuyến phiêu lưu trở lại Peru của Paddington (do Ben Whishaw lồng tiếng) cùng gia đình Brown (Hugh Bonneville và Emily Mortimer). "Paddington in Peru" đã "bỏ túi" 115 triệu USD ở thị trường quốc tế trước khi "đổ bộ" Bắc Mỹ.

Danh sách còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

3. Heart Eyes – 10 triệu USD

4. Dog Man – 9,7 triệu USD

5. Ne Zha 2 – 7,2 triệu USD

6. Love Hurts – 4,4 triệu USD

7. Mufasa: The Lion King – 4,2 triệu USD

8. One of Them Days - 3 triệu USD

9. Companion – 1,9 triệu USD

10. Becoming Led Zeppelin – 1,8 triệu USD./.