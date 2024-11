Hoàng Linh Chi đảm nhiệm vai tiểu tam tên Thương trong "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa". Hoàng Linh Chi gây chú ý với vai Thương trong phim "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa" đang phát sóng trên VTV. Đây là nhân vật tiểu tam bị ném đá dữ dội vì độ trơ trẽn lên đến cực điểm. Các tập gần đây bộ phim tăng nhiệt nhờ những tình tiết liên quan đến tiểu tam Thương khi bà mẹ đơn thân này liên tiếp mang sóng gió đến cho gia đình nam chính Hào. Từ một khách hàng, Thương có mối quan hệ ngoài luồng với Hào dù biết anh đã có vợ. Khi thấy Hào ngãng ra, Thương đến tận nhà tìm cách tống tiền, phá hoại gia đình anh bằng những thủ đoạn hạ đẳng. "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa" đánh dấu sự trở lại màn ảnh của nữ diễn viên sau 9 năm vắng bóng. Tuy là vai ngắn nhưng Thương lại là nhân vật gây bàn tán nhất phim, giúp "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa" có những clip triệu view trên VTVGo. Hoàng Linh Chi chia sẻ ảnh hậu trường chụp cùng Bích Ngọc và Minh Thu sau khi Thương bị Trang cho một bài học về đạo đức ở tập phim mới nhất khiến khán giả hả hê. Hình ảnh đời thường mới nhất được Hoàng Linh Chi chia sẻ khác hoàn toàn với tạo hình đáng ghét của nhân vật Thương. Nữ diễn viên 32 tuổi đóng phim từ khá sớm và được khán giả biết tới qua bộ phim "Đi qua mùa hạ" diễn cùng Quỳnh Kool, Bình An. Trong phim, Hoàng Linh Chi đóng vai Linh - một cô sinh viên ngây thơ ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bị bệnh nặng, Linh cố gắng đi làm thêm nhưng đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống. Cô bất đắc dĩ phải cặp bồ với một đại gia nhiều tuổi do diễn viên Phan Anh đóng. Sau bộ phim này, Hoàng Linh Chi dừng đóng phim cho đến phim "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa" mới quay lại làm diễn viên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không chia sẻ về cuộc sống riêng tư chỉ thi thoảng cập nhật hình ảnh cá nhân và chủ yếu hình ảnh các món ăn hay góc có hoa trong nhà. Hình ảnh chững chạc và trưởng thành của Hoàng Linh Chi ở tuổi 32. Hoàng Linh Chi trong "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa:" Quỳnh An

Ảnh, clip: FBNV, VTV