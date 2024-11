Đối thủ của Toyota Vios rục rịch ra mắt Việt Nam: Có ADAS, giá khó rẻ

Bản nâng cấp của Nissan Almera có thể sớm được ra mắt, bổ sung tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) nhưng khi đó mức giá của phiên bản cao cấp dự kiến sẽ đắt hơn hiện nay. Phía đại lý chia sẻ, Nissan Almera 2024 sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong tháng này. Thông tin này chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận, nhưng vào tháng 6, bản nâng cấp đã bị bắt gặp trong khuôn viên một trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội. Đồng thời, Nissan Almera liên tục được nhà phân phối áp dụng ưu đãi 150% lệ phí trước bạ trong nhiều tháng gần đây. Động thái này khá giống với việc giải phóng hàng tồn, theo nhận định của giới chuyên gia. Nissan Almera 2024 là bản nâng cấp giữa vòng đời, nên vóc dáng tổng thể không có nhiều khác biệt. Một số thay đổi về thiết kế tập trung chủ yếu ở phần đầu xe và bộ mâm hợp kim 16 inch có kiểu dáng mới (Ảnh: Trần Ánh). Ở lần nâng cấp tới đây, Nissan Almera vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nhưng chưa rõ số lượng phiên bản. Cấu hình trang bị chi tiết chưa được công bố, nhưng giới tư vấn bán hàng đã hé lộ một số điểm mới thú vị. Cụ thể, phía đại lý cho biết Almera mới sẽ được bổ sung bệ tỳ tay hàng ghế trước, trang bị vốn thiếu ở đời cũ khiến số đông khách hàng không hài lòng. Xe sẽ có thêm sạc điện thoại không dây và tính năng tự động mở/khóa cửa khi phát hiện chìa khóa đến gần hoặc đi xa. Trang bị an toàn của xe sẽ có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động (ADAS), giúp Almera có thêm sức cạnh tranh về công nghệ với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B như Honda City, Hyundai Accent và Toyota Vios. Một số tính năng thuộc gói công nghệ này có thể kể đến: hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn đường… Về khả năng vận hành, Nissan Almera 2024 nhiều khả năng vẫn sẽ sử dụng động cơ xăng, 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L. Kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, cấu hình này tạo ra công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 152Nm. Nội thất của xe ít có sự thay đổi, vẫn sử dụng phanh cơ truyền thống (Ảnh: Trần Ánh). Nếu những chia sẻ trên là chính xác, Nissan Almera 2024 sẽ có sức hút hơn trong mắt khách Việt. Tuy nhiên, một số nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, giá bán của mẫu xe này nhiều khả năng sẽ tăng đáng kể, thậm chí khó rẻ hơn Hyundai Accent (439-569 triệu đồng). Almera đời hiện hành có 2 phiên bản số tự động, mức giá 539 và 595 triệu đồng. Xe không được hãng công bố doanh số nhưng theo chia sẻ của đại lý thì sản phẩm này của Nissan chưa thể so sánh về sức bán với những Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Được đánh giá cao ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến từ khối động cơ 1.0L tăng áp, nhưng Almera đời hiện hành thiếu nhiều trang bị cạnh tranh với các đối thủ. Xe có giá phụ tùng cao hơn đối thủ do nhập khẩu và không có bản số sàn giá rẻ. Những yếu tố này khiến Almera khó trở thành lựa chọn của số đông.