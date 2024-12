Đối thủ của Camry được đại lý 'xả kho', giá khởi điểm ngang sedan hạng C

Một số đại lý đang giảm giá sâu cho những chiếc Kia K5 được sản xuất trong năm 2023 còn tồn. Tuy nhiên, số lượng xe không nhiều và có sự khác biệt về chính sách tùy cơ sở. Chung với xu thế chạy đua khuyến mại dịp mua sắm cận Tết Nguyên đán, các đại lý cũng tích cực "xả kho" những xe đời cũ còn tồn, trong đó có Kia K5. Mẫu sedan hạng D này đang được một số đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá sâu, với những chiếc được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023). Lượng xe tồn không nhiều và có sự khác biệt tùy cơ sở. Một showroom ở khu vực miền Nam còn một chiếc Kia K5 VIN 2023 thuộc bản Luxury (tiêu chuẩn), ưu đãi 75 triệu. Giá xe thực tế còn 784 triệu đồng, rẻ ngang một mẫu sedan hạng C như Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng). Trong khi đó, một đại lý tại Hà Nội chỉ áp dụng mức giảm 35 triệu đồng cho phiên bản này, hạ giá còn 824 triệu đồng. Cơ sở khác cũng ở khu vực miền Nam chỉ còn tồn một chiếc Kia K5 VIN 2023 màu đỏ thuộc bản Premium, được giảm 35 triệu đồng, hạ giá từ 904 triệu xuống 869 triệu đồng. Với xe VIN 2024, các đại lý vẫn bán đúng giá. Chỉ có bản GT-Line cao cấp nhất có khuyến mại theo chương trình của nhà sản xuất: ưu đãi 32 triệu đồng bao gồm giảm giá và 1 năm bảo hiểm vật chất. Với năm 2025 đã đến gần, những chiếc xe VIN 2023 sẽ mất giá tương đối nhiều khi bán lại. Đây là yếu tố đánh đổi mà khách hàng cần cân nhắc (Ảnh: Trà Giang). Kia K5 có giá bán lẻ đề xuất thuộc nhóm thấp trong phân khúc sedan hạng D. Tuy nhiên, đây không phải cái tên nổi bật về doanh số. Trang bị của mẫu xe Hàn Quốc không thực sự vượt trội trước đối thủ, thiết kế hơi hướng thể thao, cá tính. Trong những tháng gần đây, Kia K5 không ít lần xuất hiện trên danh sách 10 xe bán chậm nhất thị trường, bên cạnh Honda Accord. Trong tháng 11, mẫu xe này bất ngờ có doanh số vượt Toyota Camry, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do đối thủ Nhật Bản không có xe để bán. Thực tế, Toyota Camry là sản phẩm bán chạy nhất, dù đắt nhất phân khúc sedan hạng D. Thế hệ mới của mẫu xe này được giới thiệu vào cuối tháng 10 trong khuôn khổ triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, nhưng chỉ nhận đặt cọc ở tháng 11 và phải đến tháng 12, lô xe đầu tiên mới được đưa về các đại lý. Do đó, doanh số tháng 11 của Toyota Camry chủ yếu là những chiếc thuộc đời cũ còn tồn tại đại lý. Điều này tạo cơ hội cho các sản phẩm khác "lên hạng" trong tháng 11, ví dụ như Mazda6 hay Kia K5. Phân khúc này còn MG7 nhưng không được hãng công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).