Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia: Truyền thống, tương đồng là hành trang, phát triển bền vững và tương lai ASEAN là đích đến

Trong suốt 30 năm qua, Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, từ một quốc gia mới gia nhập ASEAN với nhiều thách thức, trở thành thành viên chủ động, đóng vai trò dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến an ninh và phát triển bền vững.

Việc Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tổ chức lễ đón tiếp trọng thị, cùng nghi thức kỷ niệm trang trọng, đặc biệt là lễ cắt bánh, cho thấy sự ghi nhận của ASEAN đối với những đóng góp to lớn của Việt Nam.

Đây là dịp để Việt Nam tái khẳng định tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của ASEAN trong tương lai, tiếp tục đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung, từ tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số đến ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu tại Ban thư ký ASEAN, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng "sự gia tăng vị thế của Việt Nam đi kèm với trách nhiệm lớn hơn đối với ASEAN, khu vực và các vấn đề toàn cầu". Theo Đại sứ, điều này phản ánh như thế nào về cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết ASEAN, cũng như vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu?

Việt Nam luôn xác định ASEAN là trọng tâm trong chính sách đối ngoại, đồng thời cam kết đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào sự phát triển của khu vực. Khi vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao, trách nhiệm của Việt Nam đối với ASEAN, khu vực và thế giới cũng lớn hơn, thể hiện qua ba khía cạnh chính sau:

Thứ nhất, Việt Nam tích cực thúc đẩy đoàn kết và đồng thuận trong ASEAN. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng, Việt Nam đóng vai trò cầu nối, giúp ASEAN giữ vững lập trường độc lập, cân bằng lợi ích và duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Việt Nam đã chủ động đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác nội khối, từ củng cố thể chế ASEAN đến tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Thứ hai, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế và đổi mới sáng tạo trong ASEAN. Với thế mạnh về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi cung ứng công nghệ cao, Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác nội khối trong việc xây dựng một nền kinh tế số gắn kết, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực. Việc thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới sẽ giúp ASEAN nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Thứ ba, Việt Nam thể hiện trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh mạng. Việt Nam chủ động tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, thúc đẩy các sáng kiến bền vững nhằm bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng tái tạo và củng cố hệ thống quản trị toàn cầu.

Như vậy, với vị thế ngày càng cao, Việt Nam không chỉ củng cố vai trò trong ASEAN mà còn góp phần nâng cao uy tín của khu vực, khẳng định cam kết vì một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Thủ đô Jakarta, Indonesia, chiều 10/3. (Ảnh: Tuấn Anh)

Với chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm – lãnh đạo cao nhất của Đảng kể từ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017 – và việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ có suy nghĩ gì về sự trưởng thành và chiều sâu của quan hệ Việt Nam-Indonesia sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao?