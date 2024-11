Đôi nam nữ chết bất thường trong nhà trọ ở TP Thủ Đức

Ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ một phòng trọ ở TP Thủ Đức, người dân đi kiểm tra và phát hiện đôi nam nữ nằm chết trên gác, hiện trường có nhiều bất thường. Tối 28/11, Công an TP Thủ Đức, TPHCM, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân đôi nam nữ chết trong phòng trọ, thi thể đã phân hủy nặng. Nơi xảy ra vụ việc được cảnh sát phong tỏa để điều tra (Ảnh: Xuân Đoàn). Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều cùng ngày, người dân sống trong khu nhà trọ trên đường số 11, phường Hiệp Bình Chánh, ngửi thấy mùi hôi phát ra từ một phòng trọ đang đóng cửa nên báo cho chủ nhà. Chủ nhà đến mở cửa, phát hiện người đàn ông tên Q. (32 tuổi, ngụ quận 6) và người phụ nữ tên N. (32 tuổi, quê Tiền Giang) nằm chết trên gác của phòng trọ, thi thể đã phân hủy, bốc mùi. Bếp than tổ ong tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn). Tại hiện trường có một số vỉ thuốc ngủ nhưng chỉ còn vài viên. Dưới tầng trệt có một bếp than tổ ong đã được đốt hết. Phần cửa phòng trọ được dán băng keo kín, máy lạnh trong phòng vẫn mở. Chủ nhà cho biết hai vị khách tới thuê phòng trọ được khoảng 2 tuần.