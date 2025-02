Đổi mới để kinh tế bứt phá

Yếu tố then chốt

Những ngày này, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi được thành lập đến nay. Trong không gian trưng bày, những hình ảnh, tư liệu về Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) như: Diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Diễn văn bế mạc đại hội do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trình bày… được trưng bày một cách trang trọng, đánh dấu bước ngoặt về thời kỳ đổi mới của đất nước.

Theo ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đường lối đổi mới do Đại hội VI khởi xướng năm 1988, “Nghị quyết khoán 10” trong sản xuất nông nghiệp ra đời, đánh dấu bước chuyển ngoạn mục về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. “Chỉ một năm sau khi thực hiện “Nghị quyết khoán 10”, từ chỗ thiếu ăn, chúng ta không chỉ đủ ăn mà còn xuất khẩu hơn 1 triệu tấn lương thực… Điều đó cho thấy, những thành quả từ đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo thực hiện có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với sự phát triển của đất nước”, ông Túc nói.