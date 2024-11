Đội lâm nguy ở Rap Việt

Willistic, Coldzy và Saabirose - 3 thí sinh của Suboi - liên tiếp thất bại ở vòng Bứt phá Rap Việt mùa 4. Viễn cảnh trắng tay thí sinh đang hiện hữu trước mắt Suboi. Vòng Bứt phá mới đi nửa chặng đường nhưng Suboi mất gần như tất cả. Willistic - thí sinh được đánh giá có kỹ năng tốt nhất đội Suboi - chìm nghỉm trong cuộc chiến "tử thần" ở bảng A. Coldzy - người được Suboi cứu về ở vòng Đối đầu - cũng không chứng tỏ được gì ở bảng đấu có những đối thủ kém kinh nghiệm hơn. Sau đó, đến lượt Saabirose dừng bước trong lần tái đấu Queen B. Thất bại của Saabirose gây tiếc nuối nhiều hơn cả. Tiết mục của nữ thí sinh đội Suboi tạo được dấu ấn, nhưng phải phân định thắng thua với Queen B. Saabiro từng thắng Queen B ở trận đối đầu nội bộ trực tiếp. Nhưng khi vào thế freestyle, sự thiếu kinh nghiệm của Saabirose thể hiện rõ. Sau cùng, nữ rapper không kìm được nước mắt.

Coldzy và Saabirose lần lượt bại trận. Thất vọng Coldzy Trước khi Rap Việt mùa 4 khởi tranh, Coldzy được xếp vào nhóm thí sinh có thực lực mạnh nhất. Tiết mục chào sân của nam rapper ở vòng Chinh phục chưa đến mức gây sốt nhưng vẫn tạo ấn tượng tốt. Thế nhưng, đến vòng Đối đầu, Coldzy rớt phong độ, phải nhờ Suboi quăng nón giải cứu để đến vòng Bứt phá. Trong cuộc chiến với RamC, Lower và Dangrangto, Coldzy chọn rap love (về tình yêu) và màu sắc bản phối là Trap, Melodic. Coldzy nhận sự hỗ trợ từ Left Hand trong vai trò hát hook. Màn trình diễn của Coldzy có sự chỉn chu, catchy (bắt tai) nhưng không thật sự phù hợp để đặt vào trận chiến knock-out. Nói cách khác, tiết mục kiểu này giống như một bản rap để phát hành chính thức ở thị trường, hơn là đầu tư lớp lang để chinh phục HLV, giám khảo, khán giả về mặt kỹ thuật và tính bứt phá. Coldzy thất bại trước Dangrangto của BigDaddy. Dangrangto cũng là thí sinh có thực lực tốt và sở hữu lượng fan đông ở Rap Việt mùa này, thế nên chuyện Coldzy thua không phải điều gì đó vượt quá tưởng tượng. Nhưng Coldzy thua một cách dễ dàng khiến khán giả thất vọng khi đặt niềm tin vào một rapper đã có 2 lần chinh chiến ở vòng Bứt phá. Ở chiều hướng khác, Willistic và Saabirose - 2 thí sinh mạnh nhất của Suboi sau vòng Chinh phục - đều làm tốt vai trò của mình cho vòng Bứt phá. Willistic rap trên con beat khó, kén tai người nghe. Song, nam rapper gây ấn tượng bằng ca từ sáng tạo và một con hook bắt tai. Willistic thất bại khi đối thủ của anh là 7dnight và Mason Nguyễn vượt trội hơn về chiều sâu tiết mục và khả năng trình diễn. Saabirose lột xác hoàn toàn so với vòng đầu tiên. Nữ rapper đi flow đa dạng và viết ca từ có đầu tư. Tiếc cho Saabirose khi tiết mục của Queen B xuất sắc không kém về flow, đoạn hook "ăn tiền" và delivery của một rapper đã có kinh nghiệm. Khi bước vào vòng freestyle, kinh nghiệm của Queen B và Saabirose chênh lệch quá xa, do đó kết quả không khó để dự đoán. Suboi đã chủ động đưa Willistic xuất trận để biến bảng A thành bảng tử thần. Việc sắp xếp Coldzy và Saabirose vào 2 bảng tiếp theo, trên lý thuyết là hợp lý. Cả Coldzy và Saabirose đều rơi vào bảng đấu được đánh giá cân sức và 2 thí sinh này có thể tự định đoạt số phận của mình. Tiếc là Coldzy và Saabirose không thể bứt phá so với đối thủ. Sau thất bại của Willistic, Coldzy và Saabirose, tài huấn luyện của Suboi thành đề tài được nhiều khán giả tranh luận. Một ý kiến nhận định dấu ấn của Suboi trong bài thi của thí sinh đang chưa rõ ràng, khi ý tưởng về nội dung, bố cục bản rap và sản xuất beat không đặc sắc so với đối thủ.

Suboi lại phải đặt niềm tin vào Shayda. Suboi còn lại gì? Sau vòng Đối đầu, đội Suboi đã bị đánh giá lép vế hẳn so với 3 thí sinh còn lại, ngay cả khi cô đưa Coldzy về. Thế nên tình cảnh hiện tại của Suboi không bất ngờ, chỉ tiếc là mọi thứ diễn ra quá chóng vánh với nữ HLV. Suboi hiện còn trong tay Shayda, V Hight và Dacia, đều là những thí sinh có chất lượng trung bình ở Rap Việt mùa 4. Trong 3 rapper còn lại của Suboi, Shayda đang là tâm điểm. Với vị thế là first choice (người được chọn đầu tiên) của Suboi, Shayda gánh trên vai trọng trách nặng nề. Dù vậy, sau 2 vòng, nữ thí sinh bị khán giả chỉ trích không xứng đáng đi tiếp vì chỉ hát thay vì rap. Cơ hội để đội Suboi có thí sinh vào thẳng chung kết trở nên mong manh, khi phía trước vẫn còn loạt thí sinh cứng cựa, là Robber, Gill, Manbo, Coldkid và Nhật Hoàng. Đặt Shayda, V Hight và Dacia lên bàn cân với bất kỳ ai trong những cái tên kể trên cũng lép vế. Khả năng Suboi không có thí sinh nào vượt qua vòng Bứt phá đang trở nên rõ ràng. Khi đó, một trong những học trò của Suboi phải chờ đợi nón vàng giải cứu của JustaTee hoặc Thái VG. Bốn năm trước, JustaTee cũng từng trao nón vàng cho tlinh để giúp Suboi có cơ hội trình diễn cùng thí sinh ở chung kết. Đến hiện tại, trong 3 người Willistic, Coldzy và Saabirose, cơ hội cho Coldzy giành nón vàng rất thấp. Đó là nhận định của phần lớn khán giả khi chứng kiến nam rapper của Suboi thể hiện tại vòng Bứt phá. Willistic và Saabirose đều trình diễn ấn tượng, được dự đoán có cửa thuyết phục được JustaTee hoặc Thái VG. Trong đó, ý kiến số đông ủng hộ Saabirose nên là người được trao cơ hội cuối cùng, trong trường hợp Suboi trắng tay.