Đội hình xuất sắc nhất Champions League: Bất ngờ ở một vị trí

Tính đến ngày 11/6, Công an TP Lào Cai, Công an huyện Bát Xát và Công an huyện Si Ma Cai là 3 đơn vị đầu tiên thuộc tỉnh Lào Cai hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân.