Đòi chia tay, người phụ nữ bị tình trẻ tống tiền

Trần Nhân Phát (ở Phú Yên) đã dùng các đoạn clip ghi lại cảnh nhạy cảm của mình và bà N. để đe dọa, yêu cầu bà N. phải đưa 1 tỷ đồng khi bà đòi chia tay. Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt giam Trần Nhân Phát (SN 1991, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, vào tháng 6, thông qua mạng xã hội, Trần Nhân Phát kết bạn làm quen với bà N. - một phụ nữ lớn tuổi. Trong những lần hẹn hò, Phát ghi lại video clip nhạy cảm của hai người. lưu giữ trong điện thoại cá nhân. Trần Nhân Phát khi bị bắt quả tang. (Ảnh: CACC) Đến tháng 8, thấy Phát nhiều lần mượn tiền của mình, lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng không trả, bà N. tỏ ý định chấm dứt mối quan hệ và lập tức bị Phát trở mặt nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa 1 tỷ đồng. Nếu không, Phát sẽ gửi clip cho chồng, người thân của bà N., đồng thời đe dọa chặn đường đốt xe, đốt nhà, tung toàn bộ hình ảnh nóng của nạn nhân lên mạng xã hội. Bức xúc và hoảng sợ, bà N. phải vay mượn của nhiều người nhưng vẫn không góp đủ số tiền theo yêu cầu thì được Phát đồng ý lấy trước 485 triệu đồng, còn lại 515 triệu đồng khi nào kiếm đủ phải đưa tiếp. Trưa 30/11, bà N. bắt xe khách đến quán cà phê ở TP Tuy Hòa giao 485 triệu đồng theo yêu cầu của kẻ tống tiền thì các trinh sát hình sự Công an Phú Yên phát hiện, bắt quả tang. Mới đây, trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Thấy người yêu cũ có ý định chấm dứt quan hệ, Lê Kim Tỷ (SN 1995 trú khu phố Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa) liền gọi điện thoại, chặn đường, nhắn tin đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa tiền, nếu không sẽ tung hình ảnh, video clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Chiều 25/10, khi Lê Kim Tỷ cưỡng đoạt 16 triệu đồng của nạn nhân tại một quán cà phê thì đã bị Cảnh sát hình sự Công an TX Đông Hòa phát hiện, bắt quả tang.