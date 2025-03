Đời buồn của nữ diễn viên bị ghét nhất ‘Khi cuộc đời cho bạn quả quýt’

Do đặt quá nhiều tâm huyết và kỳ vọng, bà xem Yeong Beom như vật sở hữu, "kiệt tác" của đời mình. Việc đứa con trai ngoan ngoãn bỗng một ngày chống đối mình vì một đứa con gái xa lạ khiến bà phát điên.

Bên cạnh đó, tư tưởng phân biệt giàu nghèo và phân biệt vùng miền càng khiến Geum Myeong trong mắt bà càng thêm thấp kém. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố phụ bởi sau này khi Yeong Beom kết hôn với cô gái đáp ứng được các yêu cầu, bà Park cũng không hài lòng, kéo theo mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu căng thẳng.

Để có được một nhân vật đáng ghét như vậy, công lớn thuộc về nữ diễn viên Kang Myung Joo. Bà lột tả rõ nét hình ảnh người phụ nữ tự cho mình là hơn người, có phẩm giá, nhưng thực tế lại cay nghiệt và nông cạn. Cuối tập 11, bà Park từ cao ngạo chuyển sang dáng vẻ già nua, đờ đẫn khiến người xem hả hê nhưng cũng thấy thương hại.

Ít ai biết, Kang Myung Joo tham gia When Life Gives You Tangerines khi đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Đây cũng là vai diễn cuối cùng của bà trên truyền hình.

Sau thời gian dài mắc bạo bệnh, Kang Myung Joo qua đời ở tuổi 54 vào ngày 27/2, chỉ một tuần trước khi phim lên sóng.

Trên mạng xã hội, con gái bà, nữ diễn viên Park Se Young, chia sẻ: "Mẹ tôi đã rời xa chúng tôi vào chiều hôm qua. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn có thể nhớ tới sân khấu mà bà yêu thích và những khoảnh khắc bà tỏa sáng".

Kang Myung Joo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1992 trên sâu khấu kịch. Bà được nhớ đến với nhiều vở kịch như Hamlet,Coriolanus, Whether Human or God, Blood and Seed, 20th Century Blues...

Bà cũng để lại dấu ấn trên truyền hình thông qua các bộ phim Extraordinary Attorney Woo, Shooting Stars... Vai diễn trong When Life Gives You Tangerines có lẽ là một trong những màn hóa thân đáng nhớ nhất sự nghiệp Kang Myung Joo.