Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An và hướng đi riêng trong năm 2023

Ngày 19/4, câu lạc bộ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã tổ chức lễ tổng kết năm 2022 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023. Năm ngoái, dù vận động chủ lực Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu, nhiều vận động viên lớn tuổi xin nghỉ, lứa trẻ còn thiếu kinh nghiệm, VTV Bình Điền Long An vẫn đạt những thành tích đáng nhớ. Họ đứng hạng 3 Giải vô địch quốc gia, vô địch Cúp Hoa Lư Bình Điền 2022 và đoạt huy chương đồng tại Đại hội thể thao toàn quốc. Với tuyến trẻ, VTV Bình Điền Long An đứng hạng nhất giải trẻ toàn quốc và hạng 2 giải trẻ các câu lạc bộ toàn quốc.