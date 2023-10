Độc lạ quán cà phê có 30 con chó 'chạy bàn' ở Cần Thơ

Anh Nguyễn Dương (26 tuổi) là chủ quán "cà phê chó" đầu tiên ở trung tâm TP Cần Thơ. Quán mới mở năm nay, nhưng anh Dương cho biết ngày nào cũng kín chỗ và lượng khách có xu hướng tăng nhanh.

Quán cà phê có 30 con chó "chạy bàn" (Thực hiện: Nguyễn Cường).

"Hầu như khách đến rồi sẽ thành khách quen, quay lại thường xuyên. Càng ngày càng đông, có những khách cách mấy chục km cũng đến chơi với đàn chó", anh Dương cho biết.

Nam chủ quán chia sẻ, anh yêu động vật từ bé, theo nghề spa thú cưng đã nhiều năm. Nhận thấy rất nhiều người yêu chó nhưng không có điều kiện nuôi, anh nảy ra ý tưởng mở quán "cà phê chó" để khách được nựng thú cưng thỏa thích.



Hầu như các bàn trong quán cà phê luôn kín chỗ dịp cuối tuần (Ảnh: Nguyễn Cường).