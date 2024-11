Độc đáo xe máy chạy bằng tấm pin điện mặt trời gắn hai bên sườn

Dù không phải là chiếc xe máy tay ga chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên, nhưng đây là mẫu xe được đánh giá bắt mắt nhất từ trước đến nay. Được phát triển bởi Otherlab, Lightfoot là chiếc xe tay ga chở hàng điện chạy bằng tấm pin năng lượng mặt trời công suất 120W ở mỗi bên. Xe chứa ngăn đựng đồ lên tới 45,2 lít. Một bên có bản lề, để có thể mở toàn bộ hông xe để lấy đồ dễ dàng và khoá lại an toàn. Xe tích hợp pin 1,1 kWh và bộ sạc 600W phòng trường hợp cần sạc nhanh. Theo thông tin công bố, xe có thể sạc nhanh 80% trong 90 phút từ ổ cắm điện 110V. Trong khi đó, sạc bằng năng lượng mặt trời có thể đầy pin với tốc độ 7-8% mỗi giờ. Xe có thể chạy lên tới 60km mỗi lần sạc và tăng thêm 30km từ điện mặt trời bổ sung. Điều đó có nghĩa xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện mặt trời trong phạm vi 30km. Công ty giải thích, nếu chỉ để chạy ngắn, người dùng có thể đỗ xe ngoài trời để bổ sung nguồn điện. Công ty mong muốn khách hàng nói lời tạm biệt hoàn toàn với sạc điện. Chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: ET Với tốc độ tối đa 32 km/giờ, chiếc xe tay ga này hoàn toàn được đi trên làn đường dành cho xe đạp mà không cần bất kỳ giấy phép hoặc đăng ký bổ sung nào. Lightfoot cũng được thiết kế để dễ vận hành với các thành phần cơ khí tối thiểu. Hệ thống động cơ kép dựa vào động cơ trục thay vì động cơ gắn ở giữa, nghĩa là không cần phải xử lý xích hoặc dây đai. Giữa hai động cơ công suất định mức 750W (công suất cực đại 1 kW), chiếc xe tay ga này tăng tốc khá nhanh trong khi vẫn tạo ra gần 2.000W điện. Hai bên sườn xe là tấm pin năng lượng mặt trời. Ảnh: ET Công ty cung cấp chế độ bảo hành 1 năm cho toàn bộ xe tay ga, với chế độ bảo hành thậm chí còn dài hơn là 2 năm cho các thành phần chính bao gồm khung, động cơ, bộ điều khiển, phanh, đèn và hệ thống treo trước. Chiếc xe tay ga này cũng được bảo hành mua lại tuyệt đối, với cam kết của công ty sẽ mua lại xe tay ga từ khách hàng nếu không hài lòng vì bất kỳ lý do gì. Dự kiến bắt đầu giao hàng vào tháng 1/2025. Lightfoot có giá bán lẻ đề xuất là 4.995 USD. (Theo ET)